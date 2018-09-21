Депутат директору ТЭЦ: Вы здесь музыку слушаете, или как?

Депутата Мухтарбека Айнакулова возмутило, что директор ТЭЦ Бишкека Андрей Воропаев не выступает на заседании фракции. Об этом депутат заявил на сегодняшнем заседании СДПК.

В частности, народного избранника более всего возмутило, что по поводу ТЭЦ Бишкека за Воропаева отвечают представители правительства.

- Почему вы молчите? Вы здесь музыку слушаете, или перевод наших слов. Вы вообще несете какую-либо моральную ответственность за аварию на ТЭЦ Бишкека? Может, пора поднять вопрос на счет вашей компетентности? – сказал он.

На данные упреки депутата директор ТЭЦ Бишкека Андрей Воропаев ответил, что выступит только по указанию вышестоящего начальства.

- Во время же аварии я в качестве заместителя главного инженера отвечал только за электрическое оборудование. При этом никаких нареканий в мой адрес не было, - ответил ему Воропаев.

Стоит отметить, что депутат Мухтарбек Айнакулов - профессиональный актер.

Родился 13 ноября 1957 года в селе Сосновка Жайылского района Чуйской области.

Образование высшее. С 1977-1981 гг. учился во ВГИКе им. С. А. Герасимова г. Москва, 1981-1983 гг. ГИТИС им. А. В. Луначарского г. Москва; получил специальность "актер-режиссер".

В 1983 году начал свою трудовую деятельность в качестве режиссера, актера в Ысык-Кульском драматическом театре им. К. Жантошева в городе Пржевальск.

С 2007-2011 гг. - студия "Бишкек-Фильм" режиссер в г. Бишкек.

С 2012-2014 гг.- заместитель директора ПП "Сакчы" СЭЗ "Бишкек".

С 2014-2015 гг.- ведущий специалист ПП "Сервис" СЭЗ "Бишкек"

В 2015 году избран депутатом VI созыва ЖК КР по списку СДПК.

Отец двух детей.

Является членом Комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию.