Депутат директору ТЭЦ: Вы здесь музыку слушаете, или как?

Господин актер Мухтарбек,
ваше дело и работа - это болтать и говорить языком, обсуждать наши скорбные кыргызские дела и политику в ЖК. На то вы и актер! Ваше орудие - это длинный язык и пустая голова. И чем "пуще" голова - тем лучше!
Но дело Воропаева - это совсем другое! У него есть начальство. У него совсем другая сфера работы!.. И он без начальства не может сам идти к вам в "студию" в ЖК и молоть там языком там налево-направо! И он прав в своих аргументах! Попробуйте это опровергнуть - будет выглядеть теперь не как актер, а КЛОУН с погорелого цирка!
Не путайте свое ремесло с ремеслом господина Воропаева! Нас тут тысяча кыргызов с утра до вечера пыль поднимаем,деремся, друг у друга воруем средства, и спорим об этом бесконечно. И по собственным причинам и проблемам... А вы тут начинаете трогать одного единственного русского, который к вашим проблемам по ТЭЦ особенных то связей не имеет!
А чего он должен вам говорить? О том,что мы, кыргызы, там от премьера до всяких бригадиров ТЭЦ создаем всякие схемы воровства и хищений, а тут вам орус Воропаев во всем "виноват"?!.. Странный вы чоловек, господин Нектарбек Кайнакулов!...
Теперь будем знать, что от партии болтунов есть еще и такой человек - актер погорелой студии, который, как собака на сене,попал не в свою стихию и там начинает морочить людям головы!