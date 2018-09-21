В доме жителя Каракола найдены запрещенные экстремистские материалы

В июле 2018 года ГКНБ КР совместно с МВД КР в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела были проведены санкционированные обыски по месту проживания жителя г.Каракол М.у.М, 1974 г.р., сообщает пресс-служба ГКНБ.

Установлено, что М.у.М, ранее осужденный и в данный момент отбывающий наказание в колонии-поселении, является одним из руководителей ячейки религиозно-экстремистской организации (РЭО) "Хизбут-Тахрир" в г.Каракол Иссык-Кульской области.

В результате следственно-оперативных мероприятий обнаружены и изъяты в большом количестве запрещенные экстремистские материалы деятельности "Хизбут-Тахрир".

18 сентября 2018 года на основании религиоведческой экспертизы ГКДР КР следственными органами МВД КР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.299 ч.2 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, расследование которого поручено ГКНБ КР.

Ведется следствие.