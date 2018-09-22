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Бишкек стал звездой "музыкального" Болливуда

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- Екатерина Улитина
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Премьера клипа на песню "Black Eyes" индийского певца K John состоялась 14 сентября. Ролик был снят в основном в Бишкеке, на фоне столичных достопримечательностей. В кадре появляются площадь Победы, памятник Манасу, Театр оперы и балеты, а также модные бары и торговые центры. В клипе снялась кыргызстанская модель Сусанна Егорян.

И, нужно отметить, что кыргызстанской публике больше известна Сусанна, нежели индийский певец.

О молодой модели Егорян узнали после скандала на конкурсе красоты Miss World Next Top Model 2017. Девушка, будучи гражданкой нашей республики, вышла на подиум с лентой Армении, чем прогневала некоторых пользователей соцсетей.

За неделю, которую клип находится в свободном доступе, он только на одном аккаунте набрал более 3 млн просмотров на Youtube.


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URL: https://www.vb.kg/373644
Теги:
клип, музыка, Бишкек, Кыргызстан
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