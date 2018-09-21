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Обиделась на родителей и уехала в Джалал-Абад. 14-летняя Аида нашлась

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- Оксана Гут
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Сегодня пресс-служба ГУВД Бишкека сообщила, что пропавшая четыре дня назад 14-летняя Аида Мамаева найдена живой и невредимой. Ее уже вернули родителям.

Отмечается, что сотрудники столичной милиции нашли подростка в Джалал-Абадской области.

Почему именно туда сбежала Аида - неизвестно, ведь ни родных, ни близких у нее там нет. Оперативные службы также не сообщают подробностей поиска несовершеннолетней. Известно только, что она была обижена на своих родителей.

Напомним, УВД Свердловского района ранее распространило сообщение о без вести пропавшей Мамаевой Аиде Арсеновне, 2004 г.р., которая 17 сентября 2018 года вышла из дома в школу, и не вернулась. Как уже писала редакция VB.KG девочка за сентябрь появлялась в школе лишь раз.


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URL: https://www.vb.kg/373647
Теги:
ГУВД, Джалал-Абадская область, несовершеннолетние, розыск, школа, Бишкек
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