Обиделась на родителей и уехала в Джалал-Абад. 14-летняя Аида нашлась

Сегодня пресс-служба ГУВД Бишкека сообщила, что пропавшая четыре дня назад 14-летняя Аида Мамаева найдена живой и невредимой. Ее уже вернули родителям.

Отмечается, что сотрудники столичной милиции нашли подростка в Джалал-Абадской области.

Почему именно туда сбежала Аида - неизвестно, ведь ни родных, ни близких у нее там нет. Оперативные службы также не сообщают подробностей поиска несовершеннолетней. Известно только, что она была обижена на своих родителей.

Напомним, УВД Свердловского района ранее распространило сообщение о без вести пропавшей Мамаевой Аиде Арсеновне, 2004 г.р., которая 17 сентября 2018 года вышла из дома в школу, и не вернулась. Как уже писала редакция VB.KG девочка за сентябрь появлялась в школе лишь раз.