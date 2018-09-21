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Прежние владельцы "Манас Менеджмента" ответили на ложные сообщения в СМИ

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- ВБ
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Из сообщений, опубликованных на прошлой неделе в некоторых СМИ, нам стало известно о том, что правоохранительными органами Кыргызской Республики проводится проверка по факту приобретения ОАО "Международный аэропорт "Манас" у компании T&F Trade & Finance Ges.m.b.H. 80% акций ЗАО "Компания Манас Менеджмент".

Принимая во внимание тот факт, что распространение непроверенной и неподтвержденной информации, а иногда – и откровенно ложных утверждений, может негативно отразиться на репутации нашей компании, считаем важным заявить о нижеследующем:

Австрийская компания T&F Trade & Finance Ges.m.b.H. является иностранным инвестором и на протяжении многих лет участвует в реализации различных инвестиционных проектов на территории Кыргызской Республики.

С 2009 года наша компания владела 80% акций ЗАО "Компания Манас Менеджмент" - Грузового терминала и Центра бортового питания в аэропорту "Манас". В июле 2015 года ОАО "Международный аэропорт "Манас", являясь миноритарным акционером ЗАО "Компания Манас Менеджмент", воспользовалось своим преимущественным правом и выкупило у нашей компании указанный пакет акций, став единоличным собственником этого предприятия.

До заключения сделки, рыночная стоимость акций была определена в ходе независимой оценки. Однако, после длительных и сложных переговоров, наша компания пошла на значительные уступки, в результате чего ОАО "Международный аэропорт "Манас" приобрело акции ЗАО "Компания Манас Менеджмент" почти в 2 раза дешевле их справедливой рыночной стоимости.

Договор о купле-продаже акций ЗАО "Компания Манас Менеджмент" был заключен в строгом соответствии с законодательством Кыргызской Республики, взаимные обязательства сторон по настоящему Договору были полностью исполнены.

Однако, как нам стало известно, в последнее время неизвестные нам лица начали распространять ложную информацию о том, что компания T&F Trade & Finance Ges.m.b.H., якобы, должна была передать акции ЗАО "Компания Манас Менеджмент" в пользу ОАО "Международный аэропорт "Манас" безвозмездно.

Заявляем, что требования о безвозмездной передаче собственности не только абсурдны по своей сути, но и абсолютно противозаконны, так как нарушают установленные законом гарантии, предоставляемые инвесторам.

Так, согласно Закону КР "Об инвестициях в Кыргызской Республике", Кыргызская Республика гарантирует инвестору право свободно и по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться своими инвестициями и полученными от них доходами и прибылью в любых целях, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики. Инвестиции не подлежат экспроприации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики, когда такая экспроприация осуществляется в общественных интересах на основе недискриминации с соблюдением надлежащего законного порядка и производится с выплатой своевременного, надлежащего и реального возмещения ущерба, включая упущенную выгоду.

Следует учесть, что представители правоохранительных органов по факту заключения Договора купли-продажи акций ЗАО "Компания Манас Менеджмент" к нам до настоящего времени не обращались, о проведении проверок или о возбуждении уголовного дела нашу компанию не уведомляли. Со своей стороны заявляю, что компания T&F Trade & Finance Ges.m.b.H. готова оказать необходимое содействие в проведении проверки и предоставить необходимые документы и информацию.

Считаем важным отметить, что в сентябре 2017 года Следственным управлением ГКНБ КР по нашему заявлению было возбуждено уголовное дело №082-17-1117 в отношении должностных лиц ЗАО "Транс Азия Экспресс", преступные действия которых причинили многомилионный ущерб нашей компании. Мы бы хотели выразить надежду на то, что проведение проверки по факту купли-продажи акций ЗАО "Компания Манас Менеджмент" не является местью со стороны указанных лиц и их высокопоставленных покровителей за нашу принципиальную позицию, направленную на отстаивание своих законных прав и интересов.

С уважением,

Якоб Конопатч

Управляющий делами


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URL: https://www.vb.kg/373648
Теги:
аэропорт, Кыргызстан, Манас
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