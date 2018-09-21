Заживо похоронила внука. Увидев, что еще жив, добила, вспорола живот...

МВД Таджикистана сообщило о раскрытии жестокого убийства трехлетнего ребенка в районе А.Джоми на юге страны, пишет Akhbor.com. Труп ребенка нашли 18 сентября в водосточном канале. Оказалось, что еще 12 сентября его бабушка – 58-летняя жительница джамоата Ифтихор насильно заживо закопала своего внука. Труп ребенка пролежал под землей почти неделю, и все это время убийца строила из себя бабушку, убитую горем от пропажи внука.

В сообщении, опубликованном на сайте МВД говорится, что 18-го сентября 2018 года, в 16:30 дня, на территории сельского джамоата Ифтихор района А.Джоми в водосточном канале был обнаружен труп малолетнего ребёнка 3-летнего жителя сельского джамоата Ифтихор.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий, заявляет пресс-центра МВД, "сотрудниками милиции было установлено, что 12-го сентября 2018 года, примерно в 10:00 дня, 58-летняя женщина, жительница джамоата Ифтихор указанного района, бабушка мальчика заживо закопала своего внука".

Мусо Зохиров, глава села Навобод сельсовета Ифтихор района Джоми, присутствовал при следственном эксперименте на месте преступления. "Ходжарой Ашурова показала, как она живьем закопала внука. Она призналась, что добила ребенка, когда увидела, что он еще шевелится. Мы увидели страшную картину – тело ребенка было растерзано, не было одной руки, ноги находились в разных местах, живот был распорот", - рассказал глава села.

Причина жестокого убийства трехлетнего ребенка ока не известна. Однако родственники Ходжарой Ашуровой говорят, что у нее были натянутые отношения с невесткой – матерью Бехрузджона.

Еще не известно, была ли Ходжарой Ашурова вменяемой в момент убийства своего внука.

Смерть ребенка от рук бабушки зафиксирована в Таджикистане впервые.

По данному факту возбуждено уголовное дело ведется следствие. Женщине по статье 105, ч.2, пункт "в" УК РТ за убийство явно несовершеннолетнего, который находился в беспомощном состоянии, грозит от 15 до 25 лет тюрьмы с конфискацией имущества и даже пожизненное заключение.