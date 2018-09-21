Жээнбеков: Кыргызский язык - основа дружбы, единства народа

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков обратился к народу Кыргызстана по случаю Дня государственного языка. Обращение Главы государства сегодня, 21 сентября, на торжественном собрании, посвященном Дню государственного языка в национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова, озвучил Руководитель Аппарата Президента Кыргызской Республики Досалы Эсеналиев.

Ниже приводится текст Обращения Главы государства:

"Уважаемые соотечественники!

Кыргызский язык - символ нашей государственности, основа дружбы, единства народа, наше общее духовное достояние.

Как говорил наш великий писатель Чингиз Айтматов, "Родной язык - это автопортрет народа". Для любого народа вопрос сохранения родного языка - это вопрос сохранения идентичности, самобытности и традиций.

Основой государственной языковой политики в Кыргызстане является двуединство её целей и задач. Во-первых, мы должны обеспечить безусловное и равное уважение ко всем этносам, проживающим в стране, их языкам, традициям. В то же время важно, чтобы кыргызский язык был признан всеми гражданами страны вне зависимости от их национальности, места рождения и проживания главным фактором единства Кыргызской Республики.

За годы, прошедшие после принятия Закона о государственном языке, в обществе многократно возрос интерес к кыргызскому языку, он широко применяется в дошкольных учреждениях, учебных заведениях, государственных органах, научных и многих других сферах.

Граждане зарубежных стран и волонтеры, временно проживающие и работающие в Кыргызстане, с интересом изучают государственный язык, многие из них умеют общаться на кыргызском языке.

В этом году исполнилось 20 лет созданию Национальной комиссии по государственному языку, которая является уполномоченным государственным органом, выполняющим ответственную задачу по совершенствованию государственной языковой политики в стране и осуществляющим контроль за неукоснительным исполнением Закона Кыргызской Республики "О государственном языке Кыргызской Республики".

В последнее время усилилось требование к знанию государственного языка государственными служащими. Делопроизводство в государственных органах в основном ведется на государственном языке. Проводится обучение государственных служащих кыргызскому языку.

Государство и впредь будет уделять особое внимание совершенствованию языковой политики в стране. Мы добиваемся безусловного выполнения ранее принятых Законов, постановлений и государственных программ, направленных на развитие языков. Усилен контроль за эффективным использованием государственных средств, выделяемых на эти цели. В деле распространения и изучении государственного языка основной упор надо делать на использование новых информационных технологий.

Наша цель - осуществление последовательной и целенаправленной языковой политики во имя укрепления нашей государственности. Гармоничная языковая политика, обеспечивающая полномасштабное функционирование государственного языка, является важнейшим фактором укрепления национального единства при сохранении языков всех этносов, живущих в стране.

Поздравляю всех кыргызстанцев с Днем государственного языка!

Желаю вам здоровья, семейного счастья и благополучия!"