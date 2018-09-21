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Защита Кулматова настаивает, что он не является гражданином России

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- Виктория Григоренко
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25 сентября 2018 года Первомайский суд Бишкека начнет слушания по лишению Кубанычбека Кулматова гражданства Кыргызстана.

Задается вопрос - если лишить Кубанычбека Кенешевича гражданства нашей страны, как его будут судить?

Юристы на это заверяют, что с точки зрения законодательства он после этой процедуры не выпадет из-под юрисдикции КР.

- Судить-то его смогут. Тут другой вопрос: для чего все это было сделано? – говорит в беседе с VB.KG юрист Нурбек Токтакунов. - Это абсурд. Ведь лишение гражданства – все равно, что лишение человека имени. Да и наличие гражданства не является благом, юридически это лишь факт принадлежности к какой-то стране. Это ни хорошо, ни плохо. При этом, с точки зрения международного права, гражданство не подлежит отъему. Конечно, если соблюдаются нормы этого права. Сделать это возможно, если экс-мэр Бишкека является гражданином другого государства. Только тогда появляются основания к его лишению, - пояснил Токтакунов.

Юрист отметил, что подобная процедура существует лишь на постсоветском пространстве для того, чтобы была возможность выдачи определенных лиц.

- Ведь Конституция КР накладывает запрет на выдачу граждан страны любому другому государству. А тут при желании другого сопредельного государства оно легко может получить нашего гражданина подобным способом. Это было достигнуто в рамках унификации норм. В итоге и происходят такие абсурдные вещи с отъемом гражданства, - резюмировал Нурбек Токтакунов.

Шокирован абсурдностью ситуации с Кубанычбеком Кулматовым и его адвокат Сергей Слесарев.

Он подчеркнул, что, конечно, отъем гражданства у его подзащитного не станет для судебной системы препятствием к продолжению процесса. Но, заверил, что защита готова продолжить борьбу с системой.

- Я уже открыто начал говорить о деградации органов следствия и уголовно-процессуального законодательства. Складывается устойчивое впечатление, что суды и следствие пытаются изменить практику законодательства в угоду чему-то, - посетовал Слесарев. -

Что касается гражданства, то заверяет адвокат, Кулматов являлся гражданином КР с момента рождения и получения документа, удостоверяющего личность.

- А также после обретения независимости КР в 1991 году. Являлся гражданином КР и при получении паспорта в 1996 году, подтверждающего принадлежность к нашей стране. Оставался им и получая последнюю ID-card на основе биометрических данных. Хотя именно этот паспорт и оспаривает сейчас ГРС. Мотивируют они это тем, что документ, удостоверяющий личность в 1996 году Кулматов получил необоснованно. То есть, почему-то начинают отчет его гражданства с 1996 года. И это при том, что с тех пор прошло более 22 лет. То есть, они "выяснили" и подают заявление о признании недействительности документа после стольких лет! Такая позиция вызывает массу вопросов. Тем более, что на тот момент гражданство у него существовало, а паспорт СССР подложным документом быть не может. Даже если он был утерян, но и позже найден. При этом тот факт, что он являлся гражданином РФ, отрицает даже МИД и Посольство России, - пояснил Слесарев.

Адвокат добавил, что защита готова участвовать в очередном нелогичном судебном процессе.

- Тем более, что изначально суд должен был указать, что это за требование: гражданское или административное, что сделано не было. Более того, при всем раскладе в данном процессе ответчиком Кулматов быть точно не может. Так как документ выдан ему государством. То есть, только на этом этапе множество вопросов. И на процессе мы будем их выяснять. Вот только, как будет реагировать суд, я сказать не могу, так как дело Кулматова просто пестрит "особенностями", - заключил Сергей Слесарев.

В свою очередь Госкомитет нацбезопасности буквально сегодня распространил информацию, что "Кубанычбек Кулматов 11 октября 1995 года в связи с утерей паспорта гражданина СССР получил паспорт гражданина Российской Федерации, приобрел гражданство данной страны".

"В 2008 году, по достижению возраста – 45 лет, он обменял его на новый паспорт гражданина РФ. В это же время он занимал должность первого заместителя председателя таможенной службы КР. 14 июня 2018 года ГКНБ КР возбуждено уголовное дело в отношении Кулматова и других лиц по признакам преступлений, предусмотренных ст.350 ч.2 (Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) и ст.346 ч.1 (Незаконное пересечение государственной границы) УК КР. Так как 26 ноября 1996 года, являясь гражданином РФ и используя утерянный паспорт гражданина СССР, он произвел его обмен на паспорт гражданина КР в одном из паспортных столов республики. В последующем, в 2001, 2003 и 2013 годах он также несколько раз производил обмен паспортов. Тем самым он, являясь гражданином Российской Федерации, незаконно приобрел гражданство Кыргызстана".

В Госкомитете нацбезопасности добавили, что по закону "О гражданстве КР" прием в гражданство КР осуществляется на основании письменного обращения на имя президента с указанием отказа от гражданства другого государства, чего со стороны Кулматова не было сделано.

"В этой связи, ГКНБ КР напоминает, что уголовное дело в отношении экс-мэра Бишкека продолжается согласно законодательству КР", - подчеркнули в ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/373657
Теги:
ГКНБ, Кубанычбек Кулматов, суд, уголовная ответственность, Бишкек, Сергей Слесарев
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