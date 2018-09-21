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Узбекистан закрыл ворота перед кыргызстанцами на КПП "Дустлик"

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- Виктория Григоренко
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Кыргызстанцев не пускают на территорию Узбекистана. Видео с КПП "Дустлик" опубликовал в Facebook очевидец ситуации. Он также добавил, что в "заложниках" оказались и граждане Узбекистана, которые пытались попасть домой.

"Кыргызскую границу мы пересекли без проблем. А вот на узбекскую территорию нас впускать не хотят. РУз долго держит людей на жаре на нейтральной территории. Вот только причину задержки плачущим детям, измученным женщинам и мужчинам так никто и не объяснил", - сетует пользователь.

Отмечается, что видео было снято на камеру мобильного телефона сегодня днем, 21 сентября.


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URL: https://www.vb.kg/373658
Теги:
граница, Узбекистан, Кыргызстан, Узбекистан закрыл границу, МИД, Погранслужба
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Комментарии
Менталист
21.09.2018, 16:56

РУз суверенное государство и сами решают держать или впускать. Да и с казахами так было. Один вывод : авторитета нет у наших.

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