Узбекистан закрыл ворота перед кыргызстанцами на КПП "Дустлик"

Кыргызстанцев не пускают на территорию Узбекистана. Видео с КПП "Дустлик" опубликовал в Facebook очевидец ситуации. Он также добавил, что в "заложниках" оказались и граждане Узбекистана, которые пытались попасть домой.

"Кыргызскую границу мы пересекли без проблем. А вот на узбекскую территорию нас впускать не хотят. РУз долго держит людей на жаре на нейтральной территории. Вот только причину задержки плачущим детям, измученным женщинам и мужчинам так никто и не объяснил", - сетует пользователь.

Отмечается, что видео было снято на камеру мобильного телефона сегодня днем, 21 сентября.