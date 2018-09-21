Обращаясь к посредникам для получения грин-карты, можно и вовсе ее лишиться

В настоящее время многие интернет-сайты в Кыргызской Республике рекламируют услуги по оказанию помощи в подаче заявок на участие в грин-кард лотерее. Некоторые посредники, визовые агенты или координаторы представляют свои услуги под видом законной деятельности. Несмотря на то, что подобный вид бизнеса или услуги имеют право на существование, ни одна из них не является представителем лотереи грин-кард или Посольства Соединенных Штатов Америки. В действительности подача заявления на лотерею грин-кард через вебсайт проста и бесплатна, сообщает пресс-служба Посольства США в КР.

Некоторые недобросовестные визовые посредники, оказывая помощь заявителям в оформлении электронных анкет на лотерею, сохраняли себе страницу подтверждения, а затем требовали с заявителей большие деньги в обмен на важные сведения из их электронной анкеты. Некоторые посредники толкали заявителей на незаконные действия для того, чтобы заявитель получил необходимые сведения в случае выигрыша в грин-кард лотерее.

В случае, если заявители захотят воспользоваться услугами посредников, то заявители должны предпринять меры для того, чтобы оставить за собой и сохранить себе уникальный номер подтверждения электронной анкеты, который выдается в конце оформления анкеты.

В привлечении посредников в лотерее грин-кард не только нет необходимости, но это также может привести к дисквалификации заявки или отказу в визе в случае, если посредник укажет неправильные сведения в электронной анкете на лотерею грин-кард. Каждый заявитель сам несет ответственность за полноту и достоверность информации в своей заявке на грин-кард лотерею.

Мы настоятельно призываем заявителей на грин-кард лотерею подавать заявки без помощи посредников и без лишних расходов. Заявители могут ознакомиться с информацией о порядке подачи электронных анкет на общедоступном вебсайте Государственного Департамента: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/diversity-visa-program-entry.html

Пресс-служба Посольства США в КР также предлагает просмотреть видео, в котором Консул диппредставительства дает разъяснения по вопросу получения грин-кард.