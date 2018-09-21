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Государственная ипотечная компания снизит процентные ставки для бюджетников

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 21 сентября, принял министра финансов страны Адылбека Касымалиева и председателя Государственной ипотечной компании (ГИК) Бактыбека Шамкеева.

Председатель ГИК проинформировал о проделанной работе по реализации государственной программы ипотечного кредитования и улучшению ее условий.

"На сегодня выдано 3450 ипотечных кредитов на сумму 3,7 млрд сомов под 8-10%. С осени 2018 года ГИК снизит процентные ставки до 7 процентов для работников бюджетной сферы", - сообщил Председатель компании Бактыбек Шамкеев.

Он также рассказал о ходе реализации строительства многоквартирных домов эконом-класса с передачей в аренду с последующим выкупом.

"Данный механизм не требует первоначального взноса и предполагает пониженную процентную ставку до 6 процентов. В настоящее время ведется строительство пятиэтажного 60-ти квартирного жилья эконом-класса в г. Нарын и 135-ти квартирного девятиэтажного жилого дома в микрорайоне "Тунгуч" г. Бишкек"", - отметил Бактыбек Шамкеев.

По данным Министерства финансов, на реализацию ипотечного кредитования в 2017 году выделено из бюджета 1,3 млрд. сомов, в 2018 году - 1,5 млрд. сомов. В 2019 году планируется довести сумму до 2 млрд. сомов.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что при реализации государственной программы "Доступное жилье" необходимо учитывать платежеспособность и социально-экономическое положение граждан.

"Установленная на сегодняшний день процентная ставка 8-10% остается трудно оплачиваемой для граждан, работающих в бюджетной сфере - в сферах здравоохранения, образования, культуры и социальной сфере. В этой связи, необходимо ускорить работу по вопросу снижения процентных ставок по государственной ипотеке" - отметил Глава государства.

Касаясь реализации проекта по строительству многоквартирных домов эконом-класса, Президент подчеркнул необходимость строительства жилья эконом-класса в регионах, в частности в городах, которые в Концепции развития регионов определены как "точки роста", при этом стоимость квадратного метра жилья ГИК должна быть низкой и доступной для большинства населения.

Президент Сооронбай Жээнбеков порекомендовал ГИК активнее вести работу по привлечению дополнительных внебюджетных ресурсов, совместно с министерством финансов и изыскать дополнительные ресурсы для реализации государственной ипотечной программы.


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URL: https://www.vb.kg/373663
Теги:
бюджет, ипотека, президент, Кыргызстан, Министерство финансов, Сооронбай Жээнбеков
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