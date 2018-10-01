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Лидер экстремистской ячейки отбывает наказание.... в колонии-поселении?

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- Бакыт Стамов
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Может ли человек, осужденный за религиозный экстремизм, отбывать свое наказание в колонии-поселении? Этот вопрос заинтересовал нас после того, как стало известно из недавнего пресс-релиза ГКНБ, что в Кыргызстане один из руководителей ячейки религиозно-экстремистской организации (РЭО) "Хизб ут-Тахрир" (запрещенная в Кыргызстане организация - ред.) находится как раз там.

Что из себя представляют колонии-поселения, знает почти каждый кыргызстанец. Это такой "режим", когда человек находится практически на свободе и, при желании, может продолжить свою деятельность.

Неспроста в марте 2017 года вице-спикер парламента Алтынай Омурбекова предложила совсем упразднить эти учреждения, которые, по ее словам, существуют только на словах. А через год премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев уже подписывает постановление о ликвидации 3-х колоний-поселений.

В статье 49 п. 4 Уголовного кодекса КР четко прописано, что в колонию-поселение может попасть "лицо, впервые осужденное за преступление, совершенное по неосторожности на срок не свыше семи лет". Видимо, в данном случае ключевым словом является "по неосторожности". Но ведь речь идет о целом руководителе ячейки запрещённой во всем мире террористической организации. Какая уж тут может быть "неосторожность".

Ведь, как известно, опасность "экстремистов" не только в распространении радикальной литературы и подготовке к терактам, но и, прежде всего, в вербовке своих сторонников среди населения. Это и стало одной из причин, почему в 2016 году руководством Кыргызстана было принято решение в ИТК содержать их отдельно от остальных заключенных. Значит ли это, что по вышеобозначенному случаю мы имеем дело с обычной преступной халатностью, которая в дальнейшем может привести к определенным последствиям. Сколько людей он может еще завербовать за это время, можно только предполагать.

Согласился с этим мнением и ректор Исламского университета Марс Ибраев.

По его словам, члены "Хизб ут-Тахрир" опасны прежде всего с идеологической точки зрения.

- Насколько в Кыргызстане они несут физическую опасность, я не могу сказать, но в плане идеологии они действительно ведут подрывную деятельность, противоречащую принципам светского государства. Ведь сам по себе ислам безопасен, но когда его начинают политизировать, то это ведет к таким последствиям, как в Сирии, Афганистане и других подобных государствах, - сказал он редакции VB.KG.

Как долго обозначенный активист пробудет в колонии, и скольких он еще успеет завербовать, пока его не переведут в другое учреждение?


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URL: https://www.vb.kg/373664
Теги:
ГКНБ, Хизб ут-Тахрир, ислам, терроризм, экстримизм
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