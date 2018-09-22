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Из школы в Лебединовке похитили первоклассницу? Ответ властей

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- Екатерина Улитина
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Первоклассницу, которая играла после уроков на территории школы № 2 в селе Лебединовка Чуйской области, выкрали неизвестные люди, посадили в машину и увезли. Это сообщение вчера, 21 сентября, появилось в мессенджере Whatsup.

Женщина, которая рассказывала эту историю, представилась классным руководителем пропавшего ребёнка.

- Девочке закрыли рот и она потеряла сознание. Благо родители, которые стояли рядом, заметили это и подняли панику. За 15 минут эти люди увезли ребёнка в Покровку. Там, на улице Кирова, ее высадили, и девочка пешком вернулась в школу, - говорит женский голос в сообщении.

Отметим, что детали рассказа совпадают с реальными фактами. К примеру, следующий населенный пункт за Лебединовкой называется Новопокровка, и там действительно есть улица Кирова.

В министерстве образования КР VB.KG сообщили, что в курсе этой истории. Правда, по их данным, сообщение записала не педагог, а мама ученика.

- В одной из школ Ысык-Атинкского района мама забрала первоклассника не пешком, как обычно, а на такси. Бдительные одноклассники побежали за учительницей. Очевидно, дома кто-то неправильно рассказал родителям, или те неверно поняли ребенка. Отсюда переполох. Вчера во всех школах директора и классные руководители провели беседы с родителями первоклашек, - прокомментировали в Минобразования.


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URL: https://www.vb.kg/373668
Теги:
дети, похищение, школа, Бишкек, Кыргызстан, Министерство образования
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Комментарии
Moto Mototo
22.09.2018, 12:48
Карма: +20
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 34
Минусов: 14
Комментариев: 90

Опять эта Катя Улитина с бредятиной и слухами из соцсетей. Вы ей за что зарплату платите, за то что она целый день в соцсетях сидит? Превратили Вечерку в желтое издание.

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