ГКНБ возбудил уголовное дело в отношении 20-летнего члена "Хизб ут-Тахрир"

Возбуждено уголовное дело в отношении члена "Хизб ут-Тахрир" гражданина КР К.И., 1998 года рождения. Об этом сообщает Госкомитет нацбезопасности.

Как отмечается, 20 июля 2018 года ГКНБ в рамках продолжающихся контртеррористических мероприятий по пресечению подрывной деятельности экстремистского подполья религиозно-экстремистской организации (РЭО) "Хизб ут-Тахрир" проведены санкционированные обыски по месту его жительства.

"Изъята запрещенная литература, брошюры с религиозным содержанием на иностранных языках и материалы экстремистского характера в электронном формате. Изъятые материалы были направлены в Госкомитет по делам религий КР на теологическую экспертизу, которая подтвердила факт экстремистской направленности. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 299-2 ч.1 "Приобретение, изготовление, хранение, распространение, перевозка и пересылка экстремистских материалов, а также умышленное использование символики или атрибутики экстремистских организаций". УК КР",- проинформировали в ведомстве.

В настоящее время ведется следствие, добавляют в ГКНБ.