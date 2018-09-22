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ГКНБ возбудил уголовное дело в отношении 20-летнего члена "Хизб ут-Тахрир"

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- Виктория Григоренко
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Возбуждено уголовное дело в отношении члена "Хизб ут-Тахрир" гражданина КР К.И., 1998 года рождения. Об этом сообщает Госкомитет нацбезопасности.

Как отмечается, 20 июля 2018 года ГКНБ в рамках продолжающихся контртеррористических мероприятий по пресечению подрывной деятельности экстремистского подполья религиозно-экстремистской организации (РЭО) "Хизб ут-Тахрир" проведены санкционированные обыски по месту его жительства.

"Изъята запрещенная литература, брошюры с религиозным содержанием на иностранных языках и материалы экстремистского характера в электронном формате. Изъятые материалы были направлены в Госкомитет по делам религий КР на теологическую экспертизу, которая подтвердила факт экстремистской направленности. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 299-2 ч.1 "Приобретение, изготовление, хранение, распространение, перевозка и пересылка экстремистских материалов, а также умышленное использование символики или атрибутики экстремистских организаций". УК КР",- проинформировали в ведомстве.

В настоящее время ведется следствие, добавляют в ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/373669
Теги:
ГКНБ, Хизб ут-Тахрир, уголовная ответственность, терроризм, Кыргызстан, экстримизм
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