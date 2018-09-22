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Новый председатель Верховного суда КР - Гульбара Калиева

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- ВБ
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Сегодня, 22 сентября 2018 года, состоялось собрание судей Верховного суда Кыргызской Республики, на котором судьи избрали Председателя Верховного суда и заместителей Председателя.

В собрании приняли участие 33 судьи Верховного суда Кыргызской Республики. Судьи единогласно избрали кандидатуру Гульбары Калиевой на должность Председателя.

Председателем Верховного суда Кыргызской Республики избрана Гульбара Утюровна Калиева. Заместителем председателя Верховного суда Кыргызской Республики по уголовным делам и делам об административных правонарушениях избран Бокоев Каныбек Абдраевич. Заместителем председателя Верховного суда Кыргызской Республики по гражданским делам избрана Асанова Нургуль Молдобековна. Заместителем председателя Верховного суда Кыргызской Республики по административным и экономическим делам избрана Токбаева Айнаш Абдымановна.


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URL: https://www.vb.kg/373673
Теги:
Верховный суд, выборы, судебная реформа, Кыргызстан, Гульбара Калиева, Токбаева Айнаш, Асанова Нургуль, Бокоев Каныбек
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