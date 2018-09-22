Где завтра, 23 сентября, в Бишкеке не будет питьевой воды

Как сообщают в ПЭУ "Бишкекводоканал" 23 сентября с 8:00 до 20:00 часов в некоторых районах столицы будет прекращена подача питьевой воды.

В связи с проводимыми Чуйским предприятием высоковольтных электрических сетей (ЧуПВЭС) ремонтно-восстановительными работами на ПС "Атабаева", осуществляющую подачу электроэнергии на в/з "ХБО", будет произведена остановка водозабора и прекращена подача питьевой воды в жилой район, ограниченный улицами: Шабдан Баатыра, Горького, Достоевского и линией железной дороги, в том числе:

-лицей №99;

- ОАО "Нур";

- АОЗТ "Алеша";

- ОАО "Бишкек-Нан";

- АО "Завод "ДСМ";

- корпорация "Ак-Марал Дизайн Сервис";

- Управление транспортом;

- БПАТП №3;

- Бишкекский автоучкомбинат;

- КыргызАвтоВАЗ;

- ресторан "Дасмия";

- ЧуПВЭС;

- АО "КТИ Агромаш";

- АО "Медиафарм";

- ОсОО "Кыргызмедтехника";

- автобаза департамента здравоохранения;

- Международный Университет науки и бизнеса (в здании АО "Электротехник");

- типография по ул. Горького,1"а" ("Мегомедиа");

- Кыргызский филиал ОсОО "Вычислительная техника и средства автоматизации";

- ЗАО "Айдан-фарма";

- АО "Автобытсервис", Технопарк.

Управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, предприятия и учреждения запастись питьевой водой.