Где завтра, 23 сентября, в Бишкеке не будет питьевой воды

Как сообщают в ПЭУ "Бишкекводоканал" 23 сентября с 8:00 до 20:00 часов в некоторых районах столицы будет прекращена подача питьевой воды.
В связи с проводимыми Чуйским предприятием высоковольтных электрических сетей (ЧуПВЭС) ремонтно-восстановительными работами на ПС "Атабаева", осуществляющую подачу электроэнергии на в/з "ХБО", будет произведена остановка водозабора и прекращена подача питьевой воды в жилой район, ограниченный улицами: Шабдан Баатыра, Горького, Достоевского и линией железной дороги, в том числе:
-лицей №99;
- ОАО "Нур";
- АОЗТ "Алеша";
- ОАО "Бишкек-Нан";
- АО "Завод "ДСМ";
- корпорация "Ак-Марал Дизайн Сервис";
- Управление транспортом;
- БПАТП №3;
- Бишкекский автоучкомбинат;
- КыргызАвтоВАЗ;
- ресторан "Дасмия";
- ЧуПВЭС;
- АО "КТИ Агромаш";
- АО "Медиафарм";
- ОсОО "Кыргызмедтехника";
- автобаза департамента здравоохранения;
- Международный Университет науки и бизнеса (в здании АО "Электротехник");
- типография по ул. Горького,1"а" ("Мегомедиа");
- Кыргызский филиал ОсОО "Вычислительная техника и средства автоматизации";
- ЗАО "Айдан-фарма";
- АО "Автобытсервис", Технопарк.
Управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, предприятия и учреждения запастись питьевой водой.