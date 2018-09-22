Певица Ая предложила создать черный список клеветников и сплетников

Певица "Ая" Светлана Назаренко, после своего предыдущего громкого поста в Facebook об экологии на Иссык-Куле и поведении некоторых граждан опубликовала новый пост, в котором выступила со следующими замечаниями и инициативами:

Два дня дебатов в ФБ! Ура! Нам всем не все-равно!

Исходя из наших горячих разговоров,нам есть над чем работать, есть что пробивать!

Нарисовалась кричащая конкретика!

Я минимум несколько классных предложений увидела в обсуждении моего предыдущего поста, плюс, возникли и кое-какие свои мысли.

Делюсь предложениями:

1. 2019 год в Кыргызстане объявить годом экологии в природе и человеческих отношениях! С проведением разных тематических мероприятий в школах, садах, на общественно-развлекательных площадках населённых пунктов страны.

2. Срочно заняться изготовлением и размещением в принудительном порядке в СМИ общественно-социальных роликов по вышеупомянутой теме.

3. Подумать, как решить вопрос утверждения штрафов за выбрасывание мусора не в положенных специально для этого местах, за матерные слова в общественных местах, за провокации на межнациональной и религиозной почве в любой форме в любых местах...

4. Как только решится вопрос с штрафами, сразу начинать думать об изготовлении и размещении табличек с уведомляющим о штрафах за вышеупомянутые нарушения текстом.

5. Решить, возможно ли ввести в обиход граждан Кыргызстана пакеты из био-материала. Хотя бы в крупных супермаркетах и торговых центрах.

6. Подумать как, и попробовать, возобновить субботники и дежурства по уходу за приусадебной территорией и подъездами.

7. Развивать тему волонтерства (тимуровцев). Включить в неё вопрос помощи старикам и инвалидам.

8. Поднять вопрос введения нового предмета в школы и проведение специальных бесед в детских учреждениях по вопросам необходимости уважения друг к другу, важности бережного отношения к природе, с объяснением, что такое "такт", "этика", "мораль"...

9. Запретить распитие спиртных напитков в общественных местах, где бывают дети...

10. Отнестись, наконец, серьёзно и внимательно к вопросам экологии и к вопросам, касательно сохранности наших исторических и культурных ценностей...

11. Составить "Черный список" людей, призывающих к распрям и беспорядкам в стране, оскорбляющих честь и достоинство людей как верующих, так и атеистов,обличать людей,

унижающих человеческое достоинство, а также клеветников и сплетников. Не голословно, а основываясь на фактах!

Например, создать сайт, где публиковать их видео, аудио, любые реал-паблики подобных личностей.

Это то, что пока что собрала я...

Понимаю, что-то может показаться жёстким. Что-то утопическим.

Но надо же с чего-то начинать?

Я - певица.

Понимаю, что есть те, чьи должности, профессия и специализация напрямую связаны с вышеупомянутыми проблемами. Решать которые - их прямая обязанность!

Я очень не буду против, если "специалисты" вольются в обсуждение и внесут свои корректировки и дополнения! Мы все ЖДЕМНЕДОЖДЕМСЯ!

А ПОКА, дорогие подписчики и читатели ФБ, если есть собственные предложения или Вы не согласны с вышеизложенным, пишите в комментариях.

Спасибо всем за участие!

Обнимаю за неравнодушие!

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Сразу публикую дополнения из комментариев:

* Сакиев Мирлан: Предлагает включить разработку плана постоянных социальных мероприятий для ветеранов войны и труда (не только к 9 му маю) а так же инвалидов.

И от него же:

* Поощрять работников Тазалыка. Каждую неделю определять лучшего работника Тазалыка, и по возможности поощрять.

* Алмаз Арыкбаев: Надо бы поощрять людей, которые будут "стучать" мусорящих людей... Вот тогда бы стал порядок... Больше никак не будет порядка. К каждому жителю милицию и камеру не поставить.