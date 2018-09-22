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В Минюсте рассказали о новой процедуре отставки министров

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- Екатерина Улитина
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Так, предполагается, что изменится процедура снятия с должности и увольнения членов Правительства. В Минюсте VB.KG рассказали, как будет проходить этот процесс.

- Увольнение министра решением Премьер-министра возможно, к примеру, если президент не согласится с представлением премьер-министра об освобождении министра от должности, в таком случае Премьер-министр по истечении 5 рабочих дней со дня внесения представления, проконсультировавшись с лидерами фракций парламентского большинства, может освободить министра своим решением, - рассказали в минюсте.

Увеличивается перечень оснований для освобождения от должности члена Правительства.

Министр может потерять кресло по следующим основаниям:

• утрата доверия;

• обращение члена Правительства премьер-министру об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию;

• несоответствие его деятельности принятым решениям и политике, проводимой политическим руководством;

• невыполнение условий персонального соглашения, заключаемого с Премьер-министром

- Глава правительства сможет заключать персональное соглашение с министрами о достижении определенного результата за определенный период, что повысит личную ответственность министра за работу его министерства, позволяя разграничить ответственность министра и остального персонала министерства. Такой подход персонифицирует вклад конкретного министра и дисциплинирует всех членов правительства. Невыполнение условий персонального соглашения будет являться основанием для освобождения от должности министра, - добавили в минюсте.

Напомним, Министерство юстиции накануне, 21 сентября, вынесло на общественное обсуждение проект поправок в закон "О правительстве", который гормонизирует действующее законодательство с новой редакцией Конституции.


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URL: https://www.vb.kg/373680
Теги:
Министерство юстиции, отставка, правительство, Кыргызстан
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