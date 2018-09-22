Нацэнергохолдинг настаивает: за работу за компьютером положена компенсация

Национальный энергохолдинг относительно распространенной информации по проведенному плановому аудиту Счетной палаты за 2017 год:

В части надбавок за вредность поясняем, что согласно статьи 19 трудового Кодекса Кыргызской Республики - "Работники имеют право на возмещение вреда здоровью, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей". Статья 224 указанного Кодекса предусматривает, что "За тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями труда работникам предоставляются льготы и компенсации, а порядок и условия их предоставления устанавливаются нормативно-правовыми актами Кыргызской Республики".

Вред от работы за компьютером возмещается согласно постановления Правительства Кыргызской Республики от 27.04.2015 №258. Ежемесячная надбавка не может превышать 15 % от должностного оклада и оплачивается из фонда заработной платы.

Обоснована и начисленная премия к праздничным дням, согласно внутренним нормативным актам Национального энергохолдинга и действующему трудовому законодательству. Национальный энергохолдинг не был согласен с данной частью заключения Счетной палаты, однако данные доводы во внимание со стороны аудитора приняты не были. Немаловажным является и то, что премия была выплачена ввиду наличия факта экономии фонда заработной платы, превышения расходов по данной статье не имело место быть.