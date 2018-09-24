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Военнослужащий получил перелом челюсти в результате "словесной перепалки"

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- ВБ
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22 сентября 2018 года между военнослужащими одного из подразделений в/ч 97632 СВО ВС КР сержантом контрактной службы Б. М. и рядовым К. у К. произошла словесная перепалка. В результате инцидента рядовой К. у Б. получил перелом нижней челюсти от удара кулаком, сообщает пресс-служба СВО ВСК КР.

Пострадавшему незамедлительно была оказана медицинская помощь и наложена шина в область травмы. В настоящее время он находится на лечении в военном госпитале.

По факту произошедшего командованием СВО проводится служебное расследование, должностные лица на время следствия отстранены от занимаемых должностей. Материалы дела также переданы в Военную прокуратуру Бишкекского гарнизона.


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URL: https://www.vb.kg/373691
Теги:
военная служба, драка, Бишкек, Кыргызстан, перелом челюсти
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