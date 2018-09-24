На автора памятника Чокморову подадут в суд

Памятник знаменитого актера Суймонкула Чокморова в Бишкеке будет снят и заменен другой скульптурой. Об этом редакции VB.KG заявил глава общественного фонда имени Суйменкула Чокморова Сагынбек Абдрахманов.

По его словам, в этой связи в Национальном музее изобразительных искусств недавно прошел конкурс, где участники представили свои скульптуры знаменитого актера.

- Конкурс лучших работ прошел 20 сентября. Художественным советом было принято решение не торопиться в этом вопросе и провести второй тур в декабре. Мы не хотим вновь попасть впросак, как с сегодняшним памятником, когда все поголовно, включая родственников и друзей знаменитого актера, в один голос заявили, что скульптура совсем не похожа на него, - пояснил он.

Кроме того, отметил глава фонда, сейчас юристы готовят документы с целью подать судебный иск на самого скульптура неудачного памятника.

- Скульптор Алмаз Кожегулов пожаловался в правоохранительные органы, что мы ему не заплатили 80 процентов гонорара. Ранее мы готовы были заплатить, но он так и не предоставил нам акт приемки выполненных работ. Кроме того, нет отчета за полученную предоплату 50 процентов в сумме 750 тысяч сомов. Из всей документации на руках лишь акт о выполнении работ с ценами за них, которые крайне завышены. Теперь уже понятно, раз нет необходимых документов, то он должен вернуть нам деньги. Поэтому мы будем добиваться этого через суд, - добавил Сагынбек Уметалиевич.