Выявлена коррупционная схема ввоза в Кыргызстан дорогих раритетных авто

Сотрудниками Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, была выявлена и пресечена коррупционная схема по контрабандному ввозу дорогостоящих раритетных автомашин на территорию Кыргызской Республики (Таможенного союза) и их дальнейшая легализация на территории Российской Федерации, в которую были вовлечены сотрудники Департамента по регистрации транспортных средств и водительского состава при ГРС.

Установлено, что сотрудниками отдела ДРТС и ВС по городу Бишкек в период с января по апрель 2016 года была произведена первичная регистрация автомашин марок: "Империал-Ньюпорт" 1955 г.в., "Форд-Меркури Кугар ХР7" 1971 г.в., "Линкольн-Континенталь" 1967 г.в., "Додж РАМ3500" 1995 г.в. и "БМВ 760LI" 2005 г.в., на имя гражданина Кыргызской Республики "М.Т.", после чего ему были выданы государственные номерные знаки и свидетельства о регистрации транспортных средств.

В последующем указанные автомашины в течении нескольких дней после регистрации были сняты с учета на граждан Российской Федерации для дальнейшего вывоза за пределы Кыргызской Республики в Российскую Федерацию.

Указанные автомашины были зарегистрированы на гражданина "М.Т." на основании документов, выданных регистрационным подразделением Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь.

Однако, согласно сведений с ГАИ МВД Белоруссии регистрационные действия в виде снятии с учета вышеуказанных автомашины ими не проводились, также таможенное оформление (импорт) в Таможенных органах всех членов Таможенного союза по указанным 5 автомашинам не производилось.

Согласно пояснением граждан Российской Федерации, на имена которых были сняты с учетов указанные 5 автомашин, они на территории Кыргызской Республики не когда не были и никакие документы в органах ДРТС и ВС по покупке и снятию с учета автомашин не подписывали.

Согласно расчетов, произведенных Государственной таможенной службой при Правительстве Кыргызской Республики, сумма таможенного оформления вышеуказанных 5 автомашины составляет 13 млн. 769 тыс. 610 сом.

17 сентября 2018 года по указанным фактам Генеральной прокуратурой республики в отношении должностных лиц ДРТС и ВС и других причастных лиц было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление служебным положением), 204 (контрабанда) и 350 (подделка документов) Уголовного Кодекса Кыргызской Республики. В настоящее время ведется следствие, сообщает пресс-служба Финпола.