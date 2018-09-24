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"СДПК без Атамбаева" теперь кричат в Нарынской области

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- Бакыт Стамов
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Сегодня в Кочкорском районе Нарынской области пройдет партийная конференция под лозунгом "СДПК без Атамбаева". Об этом редакции VB.KG сообщил экс-губернатор Чуйской области Сагынбек Абдрахманов.

По его словам, мероприятие посетят члены СДПК из всех 11 айыл окмоту.

- После того, как партийная конференция пройдет в Кочкоре, с этой же целью нас будут ждать наши товарищи в Джумгальском районе. А 29 сентября уже в Таласе соберется оргкомитет, чтобы проработать вопрос организации партийной конференции. Это лишний раз доказывает, что для большинства членов СДПК стало принципиально важно очистить партию от коррупционеров, - сказал он.

Напомним, ранее партийные конференции под лозунгом "СДПК без Атамбаева" прошли в Московском, Сокулукском, Жайыльском и Панфиловском районах Чуйской области. Кроме того, такое же мероприятие прошло в Токтогульском районе Джалал-Абадской области.

Все эти мероприятия, по словам Абдрахманова, являются прелюдией к проведению внеочередного республиканского съезда СДПК, на котором поставят вопрос об исключении экс-президента из партии.

В свою очередь официальный представитель социал-демократов Кундуз Жолдубаева назвала эти мероприятия нелегитимными.


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URL: https://www.vb.kg/373697
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Нарынская область, Кыргызстан, Кундуз Жолдубаева, Сагынбек Абдрахманов, СДПК без Атамбаева, СДПК
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