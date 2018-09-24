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В Таласе зарезали мать троих детей

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- Екатерина Улитина
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В Таласе убита 26-летняя женщина. Ее тело обнаружила мать, которая пришла навестить дочь. Информацию VB.KG подтвердили в УВД Таласской области.

- Вчера, 23 сентября, около 20.00 женщина 1974 года рождения сообщила, что обнаружила тело своей дочери с множественными ножевыми ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", - прокомментировали VB.KG в пресс-службе управления областной милиции.

В пресс-службе добавили, что у следователей уже есть подозреваемый. Ведутся мероприятия для его задержания.

Женщина была замужем, с супругом они воспитывали троих детей. На момент, когда пришла мать жертвы, детей в доме не было.


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URL: https://www.vb.kg/373698
Теги:
МВД, Талас, убийство
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