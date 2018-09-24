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Рост ОРВИ по Кыргызстану врачи ожидают с октября

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- Виктория Григоренко
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Сезон ОРВИ в КР врачи обычно фиксируют с 1 октября. Сейчас роста простудных заболеваний не наблюдается. Об этом VB.KG сообщила завотделом надзора и профилактики инфекционных заболеваний Динара Оторбаева.

Она отметила, что рост простудных заболеваний по стране начинается с похолоданием.

- Причем, это не грипп, а именно разновидности ОРВИ. С похолоданием люди чаще находятся в помещениях, это касается и детей в школах и детских садах. Больше контактируют между собой. Как итог, один заболел, а скученность помещения поспособствовала распространению заболевания, - отметила Оторбаева.

Специалист ДНПИЗ пояснила, что подъем заболевания граждан непосредственно гриппом в республике начинается с конца декабря.

- Поэтому пиком мы считаем январь-февраль. В эти месяцы факты гриппозных пациентов регистрируется и подтверждается лабораторно. Сейчас же у нас пока только случаи ОРВИ. Но, повторюсь, что вспышек и роста их нет. Все в пределах прошлогоднего уровня.

Напомним, в прошлом году вспышка простудных инфекционных заболеваний пришлась именно на октябрь месяц. С 9 по 15 октября в Бишкеке было зарегистрировано 2 тысяча 140 больных ОРВИ, а в Оше - 363. Это на тысячу превысило показатели 2016 года.


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URL: https://www.vb.kg/373701
Теги:
Госсанэпиднадзор, Минздрав, грипп, ОРВИ, эпидемия, Бишкек, Кыргызстан
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