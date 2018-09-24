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Жогорку Кенеш лишит Аскарбека Шадиева депутатского мандата

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- Оксана Гут
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Аскарбек Шадиев, скорее всего, не вернется. Поэтому по закону мы должны лишить его депутатского мандата. Об этом VB.KG сказала депутат, член комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша КР Айнуру Алтыбаева.

- С того дня, как мы вышли с каникул, прошло только одно заседание комитета. Мы рассматривали кандидатуры на вакантные места в правительстве и на пост Омбудсмена. Это было первостепенно. Кулуарно же депутаты обсуждали то, что Шадиев не вернется. Поэтому, я думаю, на следующем заседании (2 октября – прим.ред.) мы поднимем этот вопрос, - отметила Алтыбаева.

С ее слов ответственность депутатов-прогульщиков профильный комитет рассматривает ежемесячно. По Конституции и закону по регламенту Жогорку Кенеша парламентарии могут не посещать без уважительной причины не более 30 пленарных заседаний в год. Превысил лимит – лишился мандата.

- Я не знаю, с какого числа Аскарбек Шадиев не приходит в Жогорку Кенеш. Но, наверно, уже прошло 30 пленарных заседаний. Я вообще, считаю, что надо было включить туда и пропуск парламентских комитетов, потому что 30 пленарных заседаний это очень много. Представляете, если в неделю их всего 2, в месяц – 8, то это примерно 4 месяца депутат может не приходить на работу прежде, чем мы поднимем вопрос. Это неправильно, - высказалась нардеп.

Напомним, 7 декабря 2017 года Аскарбек Шадиев был назначен на пост первого вице-премьер-министра КР. При этом являясь депутатом парламента от фракции "Бир Бол", он сохранил свой депутатский мандат и право голосовать на пленарных заседаниях.

13 апреля 2018 года президент Сооронбай Жээнбеков принял его отставку, поданную Шадиевым лично, с формулировкой "чтобы не бросать тень на работу правительства".

А 28 апреля после возбуждения уголовного дела по факту злоупотребления должностным положением он объездными путями вылетел в город Нью-Йорк (США).

В отношении бывшего первого вице-премьера Аскарбека Шадиева возбужден ряд уголовных дел. В том числе по незаконному пересечению госграницы и легализации преступных доходов в особо крупном размере. А по ст. 304 УК КР по факту злоупотребления должностным положением с причинением особо крупного ущерба государству заочно предъявлено обвинение.

По последним данным секретаря Совета безопасности КР Дамира Сагынбаева, местонахождение беглого чиновника не установлено.


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URL: https://www.vb.kg/373704
Теги:
Аскарбек Шадиев, Сооронбай Жээнбеков, Интерпол, регламент, розыск, США, уголовная ответственность, Кыргызстан, Бир Бол, Жогорку Кенеш, лишение мандата, Дамира Сагынбаева
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Комментарии
Бишкек Кыргызстан
24.09.2018, 13:32
Карма: +51
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 193
Минусов: 142
Комментариев: 153

Хотелось бы услышать мнение депутата ЖК Аиды Исмаиловой по этому поводу. Она же любит в своем фейсбуке писать и возмущаться. Эта депутатша представила замминистра КР Каденову Зууркан как пьянчужку, устроившую дебош на борту самолета. В конце-концов выяснилось, что что Каденова вообще не пьет и лишь находилась в плохом самочувствии, приняла лекарства и даже физически не могла не то, что устраивать какой-то дебош, а даже разговаривать.

Госпожа Аида ! Напишите в фейсбууе что-нибудь про Шадиева, своего коллегу, который почему-то сбежал в США.

Заодно можете извиниться перед Каденовой.

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Бишкек Кыргызстан
24.09.2018, 13:48
Карма: +51
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 193
Минусов: 142
Комментариев: 153

Мы живем в чудной стране. Депутат-преступник сбежал в США, не ходит на работу, а ему исправно начисляют нехилую заработную плату и лишь через месяцы вдруг решают подумать об его судьбе как депутата. Кстати, немаленькую зарплату депутата давным-давно перевели на его банковскую карточку, так что, думаю, Шадиев очень благодарен за заботу о нем. Ведь с карточки можно снять деньги даже будучи в США.

И в то же время премьер-министр даже не попытавшись разобраться, на основании лживых слухов, распространяемых не совсем чистоплотным депутатом и послом КР в Корее, увольняет замминистра Каденову З. в нарушении всех действующих законов КР. Страна беззакония ? Ну хоть премьер-министр КР мог бы изобразить действие законов на территории КР. Типа, "Создать комиссию, провести расследование...." А то раз - и уволена !

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Зарина Ходжаева
24.09.2018, 14:33
Карма: +2
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Плюсов: 2
Минусов: 0
Комментариев: 4

не 30 заседаний, а просто 30 дней отсутствия надо сделать минимум. а то вообще беспредельно как-то, 4 месяца может не ходить.

а по поводу Каденовой, как бы то ни было, из-за нее задержали рейс. к чему плодить комиссии, достаточно дождаться видео очевидцев.

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