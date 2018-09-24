Жогорку Кенеш лишит Аскарбека Шадиева депутатского мандата

Аскарбек Шадиев, скорее всего, не вернется. Поэтому по закону мы должны лишить его депутатского мандата. Об этом VB.KG сказала депутат, член комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша КР Айнуру Алтыбаева.

- С того дня, как мы вышли с каникул, прошло только одно заседание комитета. Мы рассматривали кандидатуры на вакантные места в правительстве и на пост Омбудсмена. Это было первостепенно. Кулуарно же депутаты обсуждали то, что Шадиев не вернется. Поэтому, я думаю, на следующем заседании (2 октября – прим.ред.) мы поднимем этот вопрос, - отметила Алтыбаева.

С ее слов ответственность депутатов-прогульщиков профильный комитет рассматривает ежемесячно. По Конституции и закону по регламенту Жогорку Кенеша парламентарии могут не посещать без уважительной причины не более 30 пленарных заседаний в год. Превысил лимит – лишился мандата.

- Я не знаю, с какого числа Аскарбек Шадиев не приходит в Жогорку Кенеш. Но, наверно, уже прошло 30 пленарных заседаний. Я вообще, считаю, что надо было включить туда и пропуск парламентских комитетов, потому что 30 пленарных заседаний это очень много. Представляете, если в неделю их всего 2, в месяц – 8, то это примерно 4 месяца депутат может не приходить на работу прежде, чем мы поднимем вопрос. Это неправильно, - высказалась нардеп.

Напомним, 7 декабря 2017 года Аскарбек Шадиев был назначен на пост первого вице-премьер-министра КР. При этом являясь депутатом парламента от фракции "Бир Бол", он сохранил свой депутатский мандат и право голосовать на пленарных заседаниях.

13 апреля 2018 года президент Сооронбай Жээнбеков принял его отставку, поданную Шадиевым лично, с формулировкой "чтобы не бросать тень на работу правительства".

А 28 апреля после возбуждения уголовного дела по факту злоупотребления должностным положением он объездными путями вылетел в город Нью-Йорк (США).

В отношении бывшего первого вице-премьера Аскарбека Шадиева возбужден ряд уголовных дел. В том числе по незаконному пересечению госграницы и легализации преступных доходов в особо крупном размере. А по ст. 304 УК КР по факту злоупотребления должностным положением с причинением особо крупного ущерба государству заочно предъявлено обвинение.

По последним данным секретаря Совета безопасности КР Дамира Сагынбаева, местонахождение беглого чиновника не установлено.