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В Кыргызстане будет проведена административно-территориальная реформа

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ "О мерах по проведению административно-территориальной реформы в Кыргызской Республике".

В Указе отмечается, что существующее административно-территориальное устройство Кыргызской Республики складывалось в процессе исторического развития государства и было сформировано для решения задач социально-экономического, политического и культурного развития страны.

В обращении Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова на заседании Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 27 июня 2018 года была отмечена актуальность проведения административно-территориальной реформы.

Кроме того, в Национальной стратегии развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы, принятой 13 августа 2018 года Национальным советом по устойчивому развитию Кыргызской Республики, определены такие задачи по развитию регионов и местного самоуправления, как:

– повышение самостоятельности местных органов власти в управлении человеческими и финансовыми ресурсами, определении и реализации программ развития регионов;

– социально-экономическое развитие на основе формирования опорных населенных пунктов и специализации регионов, организация качественного предоставления государственных и муниципальных услуг населению в регионах;

– широкое вовлечение населения в управление делами местных сообществ, формирование ответственного местного сообщества, каждый член которого осознанно и квалифицированно способен участвовать в развитии своей территории.

Принимаемые меры административно-территориальной реформы должны быть направлены на децентрализацию государственной власти, создание эффективного механизма финансирования деятельности местного самоуправления, укрупнение отдельных административно-территориальных единиц с учетом социально-экономической целесообразности и решения задач развития регионов.

Разработка мер административно-территориальной реформы должна основываться на социально-экономическом районировании территории, учитывающем географические особенности, природные ресурсы, плотность населения территорий, зональность сельского хозяйства, хозяйственные связи и специализацию регионов.

Указом Президента Кыргызской Республики в целях создания эффективной и устойчивой системы административно-территориального устройства, обеспечения полноценной жизнедеятельности населения в регионах и эффективного использования ресурсов страны постановляется:

Считать важнейшей задачей государственных органов Кыргызской Республики проведение реформы административно-территориального устройства Кыргызской Республики, требующей последовательной реализации мер, направленных на совершенствование системы государственного управления и местного самоуправления.

Рекомендовать Правительству Кыргызской Республики до конца сентября 2018 года образовать рабочую группу по административно-территориальной реформе (далее – рабочая группа)с включением в ее состав депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, сотрудников Аппарата Президента Кыргызской Республики и Аппарата Правительства Кыргызской Республики,представителей соответствующих государственных органов, органов местного самоуправления, гражданского общества и независимых экспертов с постановкой перед рабочей группой в срок до 31 де кабря 2018 года следующих задач:

– провести анализ реализации принятых концепций региональной политики и административно-территориальной реформы, эффективности предлагаемых мер реформы административно-территориального устройства на основе социально-экономического районирования;

– разработать и утвердить Дорожную карту поэтапного проведения реформы административно-территориального устройства Кыргызской Республики.

Контроль за исполнением настоящего Указа возложено на Руководителя Аппарата Президента Кыргызской Республики.

Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования.


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URL: https://www.vb.kg/373706
Теги:
президент, сельское хозяйство, Кыргызстан, экономика, Сооронбай Жээнбеков
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