Конституционный суд Молдавии отстранил Додона с должности президента

Конституционный суд Молдавии принял решение о временном отстранении президента Игоря Додона от исполнения обязанностей, передает РИА "Новости".

Это произошло из-за его отказа утвердить новых министров.

Суд постановил, что председатель парламента или премьер могут вместо президента Игоря Додона назначить двух членов правительства.

"Констатируются обстоятельства, которые оправдывают временную отставку президента с должности из-за его отказа назначить министров, кандидатуры которых повторно предложил премьер", - заявил председатель КС Михай Поалелунжь.

Ранее Додона уже трижды временно отстраняли от обязанностей, причем два раза это было связано с отказом утвердить кандидатуры министров - в октябре 2017 и январе 2018 года, напоминает Газета.ру.