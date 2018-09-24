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Конституционный суд Молдавии отстранил Додона с должности президента

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- ВБ
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Конституционный суд Молдавии принял решение о временном отстранении президента Игоря Додона от исполнения обязанностей, передает РИА "Новости".

Это произошло из-за его отказа утвердить новых министров.

Суд постановил, что председатель парламента или премьер могут вместо президента Игоря Додона назначить двух членов правительства.

"Констатируются обстоятельства, которые оправдывают временную отставку президента с должности из-за его отказа назначить министров, кандидатуры которых повторно предложил премьер", - заявил председатель КС Михай Поалелунжь.

Ранее Додона уже трижды временно отстраняли от обязанностей, причем два раза это было связано с отказом утвердить кандидатуры министров - в октябре 2017 и январе 2018 года, напоминает Газета.ру.


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URL: https://www.vb.kg/373708
Теги:
Молдова, отставка, правительство, президент, политика, Игорь Додон, Михай Поалелунжь
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