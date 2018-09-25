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Холодает. Сколько в Кыргызстане стоит тонна угля?

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- Виктория Григоренко
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В Кыргызстане дефицита угля в осенний-зимний сезон не будет. Об этом VB.KG сообщил директор государственного предприятия "Кыргызкомур" Канатбек Ашырбаев.

По его словам, в 2018 году объем добычи данного топлива только на Кара-Кече доведут до 450 тонн.

- Например, в 2013 году на данном разрезе за год было добыто всего 63 тысячи тонн, в прошлом году объем увечили до 350 тысяч, в этом году планируем дать населению 450 тысяч тонн. На следующий год планируем довести годовой объем до полумиллиона тонн, а в ближайшие 2-3 года до миллиона, - рассказал Ашырбаев.

Что касается ценовой политики, то директор "Кыргызкомур" заверил, что за последние 5 лет цены на уголь остаются неизменными для населения.

- Тонна сортового угля на разрезах стоит 1 300 сомов. В прошлый сезон мы даже снижали ее на 50 сомов и продавали по 1 250 сомов. В Бишкеке она выше - с учетом доставки продается по 3500. Конечно, мы постараемся, чтобы сезонного ажиотажа не было. Уже сейчас для этого устанавливается дополнительное оборудование. Но вот повышения цен на карьере опасаться точно не стоит, - заверил Ашырбаев.


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URL: https://www.vb.kg/373710
Теги:
Минприродресурсов, Нарынская область, правительство, уголь, цены, Бишкек, Кыргызстан, деньги
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