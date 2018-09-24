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Задержан активный член ОПГ, подозреваемый в кражах

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- ВБ
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С заявлением в УВД Октябрьского района обратился 40-летний житель столицы С.Б., который просит принять меры в отношении неизвестных лиц. С 6 по 10 июля 2018 года они, путем подбора ключа входной двери, проникли в квартиру заявителя и оттуда похитили денежные средства и ювелирные изделия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 164 (кража) УК Кыргызской Республики.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью Службы криминальной милиции МВД был задержан И.А.,1984 г.р., ранее неоднократно судимый, уроженец Джалал-Абадской области, который состоит на оперативно-превентивном учете МВД КР, как активный член ОПГ.

В ходе следствия установлена причастность задержанного к совершению еще двух квартирных краж на территории г.Бишкек. В настоящий момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению задержанного на причастность к другим аналогичным преступлениям. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба МВД КР.


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URL: https://www.vb.kg/373711
Теги:
кража, ОПГ, Бишкек, МВД
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