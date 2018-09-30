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В ЖК КР предпочитают не обращать внимание на поведение Тазабека Икрамова?

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- Оксана Гут
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Кажется, что поведение водителя депутата Жогорку Кенеша Тазабека Икрамова и его самого так и останется без оценки парламента.

После перепалки между водителем Икрамовым и журналистом и когда сам депутат обрушился с оскорблениями на представителя СМИ, никакой реакции от парламента не последовало.

Почему?

- В пятом созыве в структуре Жогорку Кенеша был отдельный комитет – по регламенту и депутатской этике. Очень важный комитет был. Во всех развитых странах в парламенте есть такой. В нынешнем созыве его оптимизировали. Но за нами все же закреплены вопросы этики наших коллег. Мы должны рассматривать обращения избирателей, споры возникшие между депутатами, публикации в СМИ о нарушениях со стороны нардепов. Что касается инцидента водителя Тазабека Икрамова с журналистом, то он сам пусть несет ответственность, если нарушил закон. А на счет оскорбления самим Икрамовым я не знаю, не слышала еще – была в командировке. Я почитаю, какие есть материалы, завтра на комитете поговорю с коллегами. И дам вам знать, что мы решили, - заявила VB.KG член профильного комитета, депутат ЖК от фракции СДПК Айнуру Алтыбаева.

А вот ее коллега по комитету Исхак Масалиев считает, что неэтичное поведение Икрамова не повод для разбирательств.

- Может лидер фракции с ним побеседует, или спикер. А рассматривать на комитете, я думаю, это лишнее. Мои коллеги могут в пылу нагрубить – они такие же люди, как и вы. Конечно, если корреспондент обратится с жалобой в комитет официально, то должны будем рассмотреть. А если просто прочитаем статью, что такой инцидент случился, то, конечно, не будем поднимать этот вопрос, - такую точку зрения VB.KG озвучил депутат ЖК от фракции "Онугуу-Прогресс" Масалиев.

Напомним, 20 сентября, когда сотрудники УОБДД Бишкека остановили Lexus LX570 с госномером 02KG 570 AAA за тонировку, молодой мужчина сидевший за рулем авто стал очень возмущаться. А прибывший на место журналист издания Sputnik подвергся нападению со стороны этого водителя и его пассажиров за то, что снимал все происходящее на камеру.

После чего сам депутат Тазабек Икрамов признал своими и авто, поставленное на штрафстоянку из-за тонировки, и водителя. Но категорически заявил, что во всем виноваты сотрудники УОБДД, остановившие водителя, а журналист, который все это снимал и писал потом статью – "келесоо" (ненормальный, придурковатый, с придурью).

"Я вообще не участвовал в инциденте, а почему попал на видео? Зачем вы так делаете? Человечные люди, даже если знают про чью-то вину, будут это скрывать… Ну какой же ты идиот!" - передали слова члена ЖК КР СМИ.

Также напомним, что вопрос о неэтичном поведении Тазаека Икрамова поднимался уже не раз.

В 2016 году он засветился в скандале со столичной школой №61, когда после отказа в его "просьбе" устроить ребенка в переполненный класс, администрация рассказала о участившихся проверках госорганов. А в 2015 году в СМИ прошла информация о том, что группа членов партии "Онугуу-Прогресс" во главе с Тазабеком Икрамовым избила представителя "Бир Бола".

Нардеп также выступал с неоднозначными инициативами, к примеру: предлагал ради пятничного намаза продлить обеденный перерыв на два часа, перепрофилировать русскоязычные школы в кыргызскоязычные, отменить праздники, идущие вразрез традициям кыргызского народа и другие.

Для общей картины напомним, что в некоторых информагентствах, со ссылкой на МВД, сообщалось, что Тазабек Икрамов (ранее известный под фамилией Стамкулов) являлся членом ОПГ и состоял на учете в милиции.

Более того, в 2009 году ему было предъявляли обвинение в заказе похищения сына бывшего депутата Жогорку Кенеша Жусупжана Жээнбекова. Которого позже нашли мертвым.


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URL: https://www.vb.kg/373714
Теги:
ГУБДД, СМИ, наказание, ОПГ, ПДД, тонировка, Тазабек Икрамов, конфликт, Онугуу – Прогресс, Бир Бол, Жогорку Кенеш
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