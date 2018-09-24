Ала-Букинским пограничникам вручили ключи от квартир

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что 24 сентября 2018 г. в селе Ала-Бука Ала-Букинского района Джалал-Абадской области состоялась тожественная церемония вручения ключей от квартир военнослужащим Ала-Букинского пограничного отряда.

В мероприятии приняли участие начальник Генерального штаба ВС КР генерал-майор Р.Дуйшенбиев, заместитель председателя ГПС КР полковник Д.Сатимов, руководство Ала-Букинской районной администрации, представители правоохранительных и силовых структур, командование и личный состав управления ГПС КР по Джалал-Абадской области, семьи военнослужащих и ветераны пограничной службы.

На территории войсковой части 2030 был построен трехэтажный 24-х квартирный дом. Строительство объекта производилось на средства, предоставленные Российской Федерацией в рамках интеграции Кыргызстана в ЕАЭС. Сметная стоимость жилого дома составила 53 млн. 652 тысячи сомов. Строительство дома было начато в апреле 2017 года.

Для жилого дома построена отдельная котельная, отапливаемая твердым топливом. В квартирах предусмотрены все условия, в том числе обогревательные котлы для горячей воды. Во дворе нового жилого дома построена детская площадка.

Начальник Генерального штаба ВС КР генерал-майор Райимбеди Дуйшенбиев, выступая на мероприятии, подчеркнул необходимость реализации комплекса мероприятий по укреплению государственной границы, повышению уровня пограничной безопасности страны и региона в целом, сообщив при этом, что "военным руководством страны также будет продолжена работа по решению социальных вопросов военнослужащих".

Заместитель председателя Государственной пограничной службы КР полковник Данияр Сатимов, отметил, что в рамках "дорожной карты" по интеграции Кыргызстана в ЕАЭС в 2018 году были построены и введены в эксплуатацию новые пограничные комплексы, включающие в себя также жилые дома для семей пограничников, сообщает пресс-служба ведомства.

"Новое жилье пограничников - это современные квартиры со всеми удобствами. Строительство пограничной инфраструктуры будет продолжено, также как и обеспечение жильем наших военнослужащих, выполняющих задачи по охране государственной границы Кыргызстана", - заверил полковник Д.Сатимов.