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Где с сегодняшнего дня "Газпром" отключит газ

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- ВБ
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ОсОО "Газпром Кыргызстан" доводит до сведения абонентов, что в связи с проведением ремонтных работ будет прекращена подача природного газа в следующих районах г. Бишкек:

- с 25 по 26 сентября по ул. Курманжа-Датка д.320-368, Т.Айтматова д.251-303;

- с 26 по 27 сентября по ул.Республиканская д.25-75;

- с 27 по 28 сентября по ул. М.Гвардии, Баялинова, пер.Джамбула, Урицкого, М.Гвардии д.175, д.177,

- с 27 по 28 сентября в с. Орто-Сай ул. Иманалиева д.9-71

Ремонтные работы проводятся с целью обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям


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URL: https://www.vb.kg/373727
Теги:
газ, отключение газа, ремонт, Газпром Кыргызстан, Кыргызгаз
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