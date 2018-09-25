Где с сегодняшнего дня "Газпром" отключит газ

ОсОО "Газпром Кыргызстан" доводит до сведения абонентов, что в связи с проведением ремонтных работ будет прекращена подача природного газа в следующих районах г. Бишкек:

- с 25 по 26 сентября по ул. Курманжа-Датка д.320-368, Т.Айтматова д.251-303;

- с 26 по 27 сентября по ул.Республиканская д.25-75;

- с 27 по 28 сентября по ул. М.Гвардии, Баялинова, пер.Джамбула, Урицкого, М.Гвардии д.175, д.177,

- с 27 по 28 сентября в с. Орто-Сай ул. Иманалиева д.9-71

Ремонтные работы проводятся с целью обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям