В Военном институте Вооруженных Сил КР погиб 19-летний курсант

Сегодня, 25 сентября, в Военном институте Вооруженных сил КР им.К.Усенбекова погиб курсант. Информация об этом VB.KG подтвердили в Генштабе ВС КР.

По данным пресс-службы ведомства, в настоящее время ведется внутренне расследование. Поэтому пока о точных причинах смерти неизвестно.

Как сообщили в самом ВУЗе, парню было 19 лет. О его смерти уже известили родственников. Руководство института также отказалось комментировать причины произошедшего. Так что пока не ясно, был ли это несчастный случай.

Отметим, в некоторых СМИ появилась информация о том, что курсант упал с пожарной лестницы.