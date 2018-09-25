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В Военном институте Вооруженных Сил КР погиб 19-летний курсант

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- Оксана Гут
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Сегодня, 25 сентября, в Военном институте Вооруженных сил КР им.К.Усенбекова погиб курсант. Информация об этом VB.KG подтвердили в Генштабе ВС КР.

По данным пресс-службы ведомства, в настоящее время ведется внутренне расследование. Поэтому пока о точных причинах смерти неизвестно.

Как сообщили в самом ВУЗе, парню было 19 лет. О его смерти уже известили родственников. Руководство института также отказалось комментировать причины произошедшего. Так что пока не ясно, был ли это несчастный случай.

Отметим, в некоторых СМИ появилась информация о том, что курсант упал с пожарной лестницы.


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URL: https://www.vb.kg/373729
Теги:
военная служба, курсант, несчастный случай, погибшие, Генеральный штаб, ВС КР
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