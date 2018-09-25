Студенты Института современных технологий опасаются за свою жизнь!

В редакцию VB.KG обратились студенты Института современных информационных технологий в образовании (ИСИТО), который находится в Бишкеке по улице Махатмы Ганди. Накануне их сокурсника на пешеходном переходе сбила автомашина. К счастью, молодой человек выжил. Но учащиеся опасаются, что это может быть не последний случай ДТП.

- На пересечении улиц Жибек-Жолу и Молодая гвардия (ул. Махатмы Ганди – прим.ред.), зелёный свет горит буквально на 6-7 секунд, за это время люди не успевают пройти даже половину дороги. А перекресток один из самых крупных в городе. Приходится буквально бежать, и то не успевают. Водителям абсолютно всё-равно, они не ждут, пока мы пройдем, а просто жмут на газ. Нас четыре раза чуть не сбили. Просим вашей помощи, чтобы решить эту проблему! – написали они на Whatsapp номер редакции VB.KG.

Корреспондент VB.KG обратился к начальнику отдела дорожного надзора УПМ ГУВД Бишкека Мирлану Чалыбаеву с просьбой обратить внимание на этот светофор. На вопрос, можно ли увеличить время разрешительного сигнала для пешеходов, он дал категоричный ответ.

- Да, ширина проезжей части улицы большая. Но 7 секунд вполне достаточно, даже старики успевают перейти дорогу. Сами думайте, если поставим 12 секунд, то образуется большая пробка. У нас сколько транспорта в городе?! Так что все просчитано, пешеходный переход не оживленный, это же не Ошский рынок. Должны успевать студенты, - заявил Чалыбаев.

От редакции добавим, что автонаезд, который попал на камеры видеонаблюдения, случился 24 сентября в 15.16. Студент 1998 г.р. с травмами и сотрясением головного мозга доставлен в БНИЦТО. Врачи называют его состояние удовлетворительным.