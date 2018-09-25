Погода
$ 69.02 - 69.25
€ 80.77 - 81.55

Студенты Института современных технологий опасаются за свою жизнь!

185  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В редакцию VB.KG обратились студенты Института современных информационных технологий в образовании (ИСИТО), который находится в Бишкеке по улице Махатмы Ганди. Накануне их сокурсника на пешеходном переходе сбила автомашина. К счастью, молодой человек выжил. Но учащиеся опасаются, что это может быть не последний случай ДТП.

- На пересечении улиц Жибек-Жолу и Молодая гвардия (ул. Махатмы Ганди – прим.ред.), зелёный свет горит буквально на 6-7 секунд, за это время люди не успевают пройти даже половину дороги. А перекресток один из самых крупных в городе. Приходится буквально бежать, и то не успевают. Водителям абсолютно всё-равно, они не ждут, пока мы пройдем, а просто жмут на газ. Нас четыре раза чуть не сбили. Просим вашей помощи, чтобы решить эту проблему! – написали они на Whatsapp номер редакции VB.KG.

Корреспондент VB.KG обратился к начальнику отдела дорожного надзора УПМ ГУВД Бишкека Мирлану Чалыбаеву с просьбой обратить внимание на этот светофор. На вопрос, можно ли увеличить время разрешительного сигнала для пешеходов, он дал категоричный ответ.

- Да, ширина проезжей части улицы большая. Но 7 секунд вполне достаточно, даже старики успевают перейти дорогу. Сами думайте, если поставим 12 секунд, то образуется большая пробка. У нас сколько транспорта в городе?! Так что все просчитано, пешеходный переход не оживленный, это же не Ошский рынок. Должны успевать студенты, - заявил Чалыбаев.

От редакции добавим, что автонаезд, который попал на камеры видеонаблюдения, случился 24 сентября в 15.16. Студент 1998 г.р. с травмами и сотрясением головного мозга доставлен в БНИЦТО. Врачи называют его состояние удовлетворительным.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/373733
Теги:
ДТП, образование, светофоры, Бишкек, Безопасный город, ГУОБДД, автонаезд
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  