Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников Госветинспекции

Прокуратурой города Бишкек возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Бишкекской городской инспекции Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики.

Так, установлены факты выдачи за отдельную дополнительную плату работниками лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы (далее - ЛВСЭ) Бишкекской городской инспекции на продовольственном оптовом рынке "Сары-Өзөн" ветеринарных сертификатов о проведении лабораторных исследований продуктов питания без фактического проведения ветеринарного и фитосанитарного исследования на предмет безопасности их потребления.

В ходе доследственной проверки были проведены контрольные закупки, где в период с июня по август текущего года было приобретено 130 ветеринарных сертификатов о якобы проведенных лабораторных исследованиях. Так, при очередной незаконной выдаче сертификатов на продукты питания была задержана заведующая лабораторией ЛВСЭ.

В соответствии с законодательством о ветеринарии, продукты животного и растительного происхождения подлежат обязательной ветеринарно-санитарной экспертизе в целях определения их безопасности использования, предотвращения нанесения вреда жизни и здоровью человека, недопущения эпидемий и др.

В настоящее время ведется следствие, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.