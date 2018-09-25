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Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников Госветинспекции

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- ВБ
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Прокуратурой города Бишкек возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Бишкекской городской инспекции Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики.

Так, установлены факты выдачи за отдельную дополнительную плату работниками лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы (далее - ЛВСЭ) Бишкекской городской инспекции на продовольственном оптовом рынке "Сары-Өзөн" ветеринарных сертификатов о проведении лабораторных исследований продуктов питания без фактического проведения ветеринарного и фитосанитарного исследования на предмет безопасности их потребления.

В ходе доследственной проверки были проведены контрольные закупки, где в период с июня по август текущего года было приобретено 130 ветеринарных сертификатов о якобы проведенных лабораторных исследованиях. Так, при очередной незаконной выдаче сертификатов на продукты питания была задержана заведующая лабораторией ЛВСЭ.

В соответствии с законодательством о ветеринарии, продукты животного и растительного происхождения подлежат обязательной ветеринарно-санитарной экспертизе в целях определения их безопасности использования, предотвращения нанесения вреда жизни и здоровью человека, недопущения эпидемий и др.

В настоящее время ведется следствие, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.


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URL: https://www.vb.kg/373734
Теги:
ветеринария, уголовная ответственность, Кыргызстан, фитосанитарный контроль, Генеральная прокуратура
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