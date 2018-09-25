Погода
$ 69.02 - 69.25
€ 80.77 - 81.55

На кого намекает Атамбаев? Экс-президент признался в кадровых ошибках

2889  16
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пресс-представитель СПДК Кундуз Жолдубаева распространила обращение председателя СДПК Алмазбека Атамбаева, приуроченное к 25-летию со дня проведения 1 съезда Социал-демократической партии Кыргызстана.

Алмазбек Шаршенович в своей привычной манере объединил и поздравления, и свое недовольство некоторыми деятелями, в т.ч. своими сопартийцами. Публикуем текст обращения с сохранением орфографии, стилистики и пунктуации:

"Уважаемые соотечественники! Дорогие сопартийцы!

Сегодня, Социал-демократической партии Кыргызстана исполняется 25 лет. Ровно 25 лет назад, 25 сентября 1993 года в Бишкеке состоялся 1-й съезд нашей партии. От всего сердца поздравляю вас с этой знаменательной датой и желаю крепкого здоровья, успехов в работе и семейного счастья!

Судьба СДПК неразрывно связана с историей Кыргызской Республики. Мы защищали интересы народа, работали на благо людей, выступали за свободу и справедливость. И за это наших партийцев, в годы правления семейно-клановых режимов, подвергали жестокому преследованию, увольняли с работы, избивали и даже убивали. Но нас нельзя сломать или запугать. Это доказали и две народные революции 2005 и 2010 годов.

В течение последних восьми лет СДПК играла ведущую роль в нашем обществе. Нам всем есть чем гордиться! Кыргызстан состоялся как государство и уже не считается бедной страной. Обеспечена энергетическая безопасность. Сегодня мы очень близки к достижению транспортной независимости, построили заново и реконструировали беспрецедентное количество автомобильных дорог. У Кыргызстана появилась боеспособная и обеспеченная самым необходимым армия. Кыргызстан научился отстаивать свои национальные интересы на международной арене. И уже никто не может называть Кыргызстан несостоявшимся государством.

В последние годы члены нашей партии в значительной мере влияли на кадровую политику и допускали ошибки. Немало кадровых ошибок сделал и я сам. Близость к власти делает любую партию заманчивой для "прилипал" и нечистоплотных карьеристов. Это коснулось и СДПК. Нам не удалось вовремя избавляться от таких кадров.

История неоднократно ставила СДПК перед нелегким выбором. И мы находили верные решения. Однако, нынешний этап очищения и обновления, пожалуй, наиболее тяжелый, болезненный.

Сегодня именно те, кто обязан своими должностями и депутатскими мандатами нашей партии, именно те, кто выдвигался от имени СДПК на высокие государственные посты, делают всё, чтобы расколоть нашу партию, дискредитировать СДПК.

Поэтому мы должны сделать глубокий анализ деятельности партии, обобщить позитивный опыт, осмыслить достигнутое и сделать выводы из допущенных ошибок. Это также дает нам уникальную возможность очиститься от "прилипал" и случайных попутчиков, обеспечить приток в партию новых сил.

СДПК опирается на самые сильные и самые востребованные сегодня в мире идеи и принципы социал-демократии. У СДПК громадный опыт политической деятельности. Мы открыты для всех, в том числе для молодежи, которая все более активно проявляет интерес к работе в нашей партии. И будущее нашей партии именно в новых силах, в молодежи. А сила нашей партии всегда была и остается в доверии людей, в поисках правды!

Нашей партии 25 лет! Славная история СДПК продолжается!

Впереди у нас много работы на благо народа Кыргызстана!

Впереди у нас много новых побед на пути построения свободного, независимого и сильного Кыргызстана!

Председатель СДПК

Алмазбек Атамбаев".

Напомним, накануне в Кочкорском районе Нарынской области прошла партийная конференция под лозунгом "СДПК без Атамбаева". Об этом редакции VB.KG сообщил экс-губернатор Чуйской области Сагынбек Абдрахманов.

А представители партии "Ата-Мекен" заявили, что зарубежными журналистами проводится расследование преступлений, совершенных Алмазбеком Атамбаевым. И его результаты скоро будут опубликованы в зарубежной прессе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/373735
Теги:
Алмазбек Атамбаев, СДПК, Кыргызстан, политика, СДПК без Атамбаева, скандал
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Асхат
25.09.2018, 11:58

Сам Аша и расколол эту партию. И не только партию, но и страну. Аша усилил только коррупцию. Аша пользовался силовыми госорганами, судами, как давление на врагов и оппонентов. Его же инструменты работают против него самого сейчас. Он вырастил поколение чиновников за 6 лет своего правления, которые привыкли плевать на закон. Он привел Соке путем беспредела, использовал ктрк, прокуратуру и гкнб против Бабанова. Он нарушил законы цик, когда ездил по стране и агитировал, пользуясь служебныи положением. Вот и жри, Аша. Подставил своих, подставил страну и народ.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Бии
25.09.2018, 12:02

депы СДПК походу не в курсе   что сами себя продают.. За это время они  доказывали и доказывают что воровали что могли у народа и успели столько долгов взять у соседних стран что уже некуда. Когда же лопнут эти чиновники 

0
Цитировать
Жалоба модератору
Патриот
25.09.2018, 12:02

Надеюсь он сможет вычистить ряды СДПК от гнилых кидальщиков, двуличных лицемеров.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Барсбек
25.09.2018, 12:10

Ну вот очередная потосовка от ашы что и ожидали. Чтобы оправдать себя он начал всякую небылицу придумывать а что ему ещё делать кроме как себя защитить ведь все его соратники покинули тонущего коробля и начали топить по полной. А ему осталось только себя оправдывать. Кто виноват что он по пяне назначал таких продажных людей как Сегиз анан, Илмиянов и т.д не то что помогать а просто забили на него

0
Цитировать
Жалоба модератору
Жаныбек Кеңешов
25.09.2018, 12:13
Карма: -16
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 18
Минусов: 34
Комментариев: 22

Азыр айрым саясатчылар АШАга ачык, көпчүлүгү жашыруун барышып, “учурдагы абалды” талкуулап жатышкандыгы эч кимге жашыруун эмес. Алардын айрымдары АШАдан чыккандан кийин азыркы бийликке ыктагандарга ар нерселерди шыбырашкандарын да билебиз. Ошондойлордун биринин айтымында, АША өлкөдөгү абалды талкууламыш деген шылтоо менен адегенде келгендин «тамырын” тартып, эгерде анын азыркы бийликке ачык эле нааразылыгын байкаса, президент жөнүндө ар кандай сөздөрү айтып, анан “мен эки жолу революция жасагам, үчүнчүсүнө да күчүм жетет” деп келип, эгерде ага кошулса үчүнчү революциядан кийин ага кандай кызмат тийиши мүмкүн экендигин кыйытып жатыптыр. АШАга киргендердин бири ошентип “көлөкөдөгү өкмөттүн” премьер-министри болуп чыгыптыр. Экинчисине банктардагы ячейкаларга, нак акчаларга толук кожоюн кылууга убада бериптир.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Domane Doo
25.09.2018, 12:24
Карма: -8
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 42
Минусов: 50
Комментариев: 46

Сегодня партия СДПК это как правящая партия, но везде лозунги крики о том что СДПК без Атамбаева, во что привел Атамбаев партию. Атамбаев воспользуясь доверием  народа погубил партию и не только, он утратил доверию людей, но если Атамбаев покинуть партию то можно исправить и сохранит доверие людей.

-3
Цитировать
Жалоба модератору
Улан Байгазиев
25.09.2018, 12:27
Карма: -36
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 74
Минусов: 110
Комментариев: 139

Ачыгын айтсак,КСДПнын ичиндеги ажырым коомдо чоң резонанстарды жараткан коррупциялык иштердин бети ачылганда эле башталып, ал 2018-жылдын 31-мартында КСДПнын мыйзамсыз курултайы өткөрүлгөндө биротоло тереңдеп, партиянын жөнөкөй мүчөлөрү түгүл, Жогорку Кеңештеги фракциясынын басымдуу көпчүлүк мүчөлөрү да лидеринен алыстай башташкан. Партияга мүчө эмес Сапар Исаковду А.Атамбаевдин партиянын саясый кеңешинин төрагасынын орун басарлыгына дайындалгандыгы фракцияда чоң нааразычылыкты жараткан.Чынын айтсак, ал партиянын Уставына, эски мүчөлөрдүн намысына түкүрүү болуп саналат.  Бардык саясый, коомдук уюмдардын жетекчи курамына шайлануу үчүн эң кеминде бир жылдык мүчөлүк стаж талап кылынат. Стажы түгүл, мүчө боло элек адамды жетекчи курамга киргизүү – акыл эске сыйышпаган абсурд. 

-2
Цитировать
Жалоба модератору
Барсбек
25.09.2018, 12:27

Конечно его сегизбаев,Илмиянов, Шадиев и т.д покинули тонущего коробля и начали топить его. И сам он не подарок пиарить себя по всей возможности. Когда народ начал поднимать вопрос об его выходе от СДПК.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Татьяна Волкова
25.09.2018, 12:27
Карма: +3
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 3
Минусов: 0
Комментариев: 2

Иногда кризис помогает избавится от паразитов, прилипал и гноя. Кого имел в виду Атамбаев, наверняка себя узнали.

+2
Цитировать
Жалоба модератору
Татьяна Волкова
25.09.2018, 12:29
Карма: +3
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 3
Минусов: 0
Комментариев: 2

Domane Doo

Сегодня партия СДПК это как правящая партия, но везде лозунги крики о том что СДПК без Атамбаева, 

Не везде, а лозунги от одного экс-сопартийца, что в 2017 требовал, чтобы его, а не Жээнбекова выдвинули в президенты.

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Ренат
25.09.2018, 12:31

Конечно его сегизбаев,Илмиянов, Шадиев и т.д покинули тонущего коробля и начали топить его. И сам он не подарок пиарить себя по всей возможности. Когда народ начал поднимать вопрос об его выходе от СДПК.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Ибрагим
25.09.2018, 12:33

Сегодня именно те, кто обязан своими должностями и депутатскими мандатами нашей партии, именно те, кто выдвигался от имени СДПК на высокие государственные посты, делают всё, чтобы расколоть нашу партию, дискредитировать СДПК.

Имена таких были давно известны, даже говорили кто таких привел в партию. Тупо главе не докладывали полную информацию. Рядом с ним ходили те кто не доносил инфу и теперь платит людям, чтоб очернить партию и его самого! 

0
Цитировать
Жалоба модератору
Жадыра Бухранова
25.09.2018, 12:35
Карма: +4
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 4
Минусов: 0
Комментариев: 2

Давно надо было гнать базаркомов и Рыспаевых, открывать дорогу бюджетникам и интеллигенции. Жалко, что крысы успели нанести партии имиджевый ушерб. Однако взлеты и падения, путь любой крупной партии.

+2
Цитировать
Жалоба модератору
Datkayim Datkayim
25.09.2018, 12:36
Карма: +3
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 4
Минусов: 1
Комментариев: 3

Партиянын мүчөлөрүн 25 жылдык мааракелери менен куттуктайм. Албетте ушунча жыл өмүр сүрүшүндө Алмаз Шаршеновичтин эмгеги көп.

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Жадыра Бухранова
25.09.2018, 12:38
Карма: +4
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 4
Минусов: 0
Комментариев: 2

Domane Doo

Сегодня партия СДПК это как правящая партия, но везде лозунги крики о том что СДПК без Атамбаева, во что привел Атамбаев партию. Атамбаев воспользуясь доверием  народа погубил партию

Rich House

Конечно его сегизбаев,Илмиянов, Шадиев и т.д покинули тонущего коробля и начали топить его. И сам он не подарок пиарить себя по всей возможности. Когда народ начал поднимать вопрос об его выходе от СДПК.

Идентичные ошибки двух ников.))) Да, почему же оппоненты СДПК нанимают настолько неграмотных троллей? 

+2
Цитировать
Жалоба модератору
Читатель
25.09.2018, 12:43

Жалко Атамбаева. Один остался. Все его покидают. А бывшие телаки и советники небось сдают его по полной. Все по полочкам раскладывают наверное, чтобы самим не попасть на нары

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  