Компанию Namba taxi обвинили в сексизме

Известная феминистка Рада-Валентина Кызы в Facebook высказалась по поводу, на ее взгляд, "оскорбительных для клиентов комиксов Namba Taxi".

"Намба такси разместили на своей странице серию мини-комиксов. Мне попался на глаза один, и он был совсем не смешным, а недалёким и издевательским. Я решила узнать случайность это или закономерность, и посмотрела остальные. Картина оказалась печальной: такси в своих картинках выставляет клиенток глупыми, неадекватными, жадными (или бедными), болтливыми, забывчивыми, капризными и жаждущими мужского внимания (ну конечно, как же без этого Еще там есть клиент с "плохим" музыкальным вкусом (единственный мужчина клиент). Не обошлось без "независимых" пассажирок, которые в напряге носят тяжелый багаж сами, несмотря на предложение помощи от водителя (вот умора, особенно если учесть, что таксисты намбы такой услуги не предлагают).

Сейчас меня обвинят в отсутствии чувства юмора, поэтому напишу, что не так с этими чудо-комиксами:

1. Стебаться над клиентами, это смешно, вы серьезно?

2. Очевидно, что ситуации нарисованы со слов водителей. Спасибо, что показали как ваши таксисты (компания) к нам относятся (теперь уж наверняка).

3. Придумать, чтобы клиентам (не сотрудникам) было смешно не догадались? Собрать их смешные истории, например? Их виденье тех же ситуаций, потому что они их видят совсем иначе. Странно, ведь они ваша ЦА. А официальная фб-страница не ваш внутрикорпоративный портал (хотя и там такие вещи были бы верхом цинизма).

4. Из 8 комиксов в 7 клиенты это клиентки. Над мужчинами посмеяться слабо? Вроде вы не только женщин обслуживаете (хотя никто такого не заслужил)

5. Ситуации на картинках сплошные гендерные клише. Это сексизм и это мерзко.

6. Учитывая, что в машине власть у водителя, показать такое отношение к клиенткам очень недальновидно, потому что я как женщина, не будут чувствовать себя в безопасности рядом с такими таксистами-мизогинистами.

В общем, жаль креативщика, у которого с креативом все так грустно, что он_а прибегает к таким методам", - дословно написала она в FB.

Пользователи в основном не поддержали феминистку, обвинив ее нерациональном использовании свободного времени.

Хотя, коммиксы большинству тоже не слишком понравились. Участники дискуссии назвали их "не смешными".

Как бы вы, уважаемые читатели VB.KG, оценили это творчество Namba Taxi?