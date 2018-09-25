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В Кыргызстане 2 тысячи 177 несовершеннолетних не посещают школы

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- Оксана Гут
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Министерство образование и науки КР распространило информацию о том, что в Кыргызстане снижается число детей, не охваченных школьным образованием.

Так, по данным ведомства, в 2012 году общеобразовательные учреждения не посещали 8 тыс. 329 детей. А в 2018 году этот показатель сократился до 2 тыс. 177 детей. И уже большая часть из них возвращена в школу.

"С 12 по 14 сентября на территории республики было проведено профилактическое рейдовое мероприятие "Здравствуй, школа!" совместно с МВД КР. В ходе которого дополнительно было выявлено 138 несовершеннолетних. Учет детей школьного возраста проводят ежегодно в январе, мае и августе. По августовскому учету было зарегистрировано более 140 тыс. детей. Для перевода системы учета школьников в электронный формат с апреля по июнь 2018 года проведена оцифровка данных учащихся", - сообщили в МОиН КР.

Как отмечается, дети не посещают общеобразовательные учреждения по разным причинам. В том числе, из-за инвалидности, социальных проблем или религиозных соображений родителей.

К примеру, в 2017 году было выявлено 723 ребенка, которые обучались не в светских школах, а в медресе. К слову, всего по данным Нацстаткома КР, в Кыргызстане 104 медресе.

Школ же в стране – 2267. 114 из них частные. Всего общим средним образованием охвачено 1 млн 227,7 тыс. школьников.

Как ранее сообщало Министерство образования и науки КР, чтобы решить проблему с нехваткой школ, необходимо отстроить около 600 новых.

Согласно подсчетам Нацстаткома КР, в прошлом году было сдано в эксплуатацию всего 65 отстроенных общеобразовательных учреждений. Тогда как тех же религиозных (мечети, медресе) – 147.


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URL: https://www.vb.kg/373740
Теги:
мечеть, образование, школа, Кыргызстан, ученик, Министерство образования
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