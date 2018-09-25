С 29 сентября Китай закрывает границу с Кыргызстаном

С 29 сентября по 7 октября включительно будет закрыта кыргызско-китайская граница. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

Отмечается, что данная мера будет введена в связи с празднованием 1 октября Дня образования Китайской Народной Республики.

"По инициативе китайской стороны пункты пропуска "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный" на кыргызско-китайском участке государственной границы с 29 сентября по 7 октября включительно будут временно закрыты. Пропуск лиц, транспортных средств и грузов возобновится 8 октября 2018 г.", - сказано в сообщении.