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С 29 сентября Китай закрывает границу с Кыргызстаном

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- Оксана Гут
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С 29 сентября по 7 октября включительно будет закрыта кыргызско-китайская граница. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

Отмечается, что данная мера будет введена в связи с празднованием 1 октября Дня образования Китайской Народной Республики.

"По инициативе китайской стороны пункты пропуска "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный" на кыргызско-китайском участке государственной границы с 29 сентября по 7 октября включительно будут временно закрыты. Пропуск лиц, транспортных средств и грузов возобновится 8 октября 2018 г.", - сказано в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/373742
Теги:
граница, Китай, праздник, Кыргызстан, Погранслужба
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