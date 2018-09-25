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ГКИТС обращался к провайдерам, чтобы те заблокировали аккаунты в соцсетях

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- ВБ
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Государственный комитет информационных технологий и связи КР распространил обращение, в котором опровергает информацию о возможной блокировке доступа к социальным сетям на территории Кыргызской Республики. А именно, ранее в социальной сети Твиттер появилось сообщение одного из руководителей интернет-провайдера касательно закрытия доступа к данному приложению на территории республики.

Ниже ГКИТС приводит подробные разъяснения вокруг недостоверной информации:

Ранее Генеральная Прокуратура Кыргызской Республики обратилась в Октябрьский суд признать 19 аккаунтов пользователей Твиттера экстремистскими и террористическими на основании результатов заключения Государственной комиссии по делам религий Кыргызской Республики. Было признано, что эти аккаунты принадлежат таким террористическим организациям Аль-Каида, ИГИЛ и другим запрещенным движениям.

Суд постановил заблокировать вышеназванные профили в Твиттере, а в своем решении исполнителем указал ГКИТС КР.

После чего ГКИТС обратился к интернет-провайдерам КР с просьбой рассмотреть возможность блокировки данных аккаунтов. Соответственно, ГКИТС направил решение суда провайдерам Интернета.

В ответных письмах компании сообщили, что они не имеют технических возможностей для блокировки аккаунтов в социальных сетях.

На сегодняшний день ГКИТС совместно с представителями Государственного комитета национальной безопасности КР, Министерства внутренних дел КР и Генеральной прокуратуры КР решил напрямую обратиться к администрации Твиттера ввиду того, что соцсети рассматривают обращения на основании судебных решений.

Сегодня вопрос блокировки вышеуказанных 19 аккаунтов Госкомсвязи решает совместно с администрацией Твиттера.

На основании вышеназванного, ГКИТС ответственно заявляет, что не собирается блокировать доступ к социальным сетям в Кыргызской Республике. Появившаяся в Твиттере информация о закрытии доступа к социальным сетям не соответствует действительности.

Стоит отметить, что сейчас ведется активная работа по изучению вопросов блокировки экстремистских и террористических профилей не только в Твиттере, но и в Инстаграм, Фейсбук и Ютюбе.


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URL: https://www.vb.kg/373745
Теги:
Генеральная прокуратура, ГКНБ, МВД, социальные сети, экстремизм, терроризм
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