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Сколько еще обнаружится жертв лжемилиционера?

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- ВБ
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Ранее сообщалось, что сотрудники СКМ МВД получили оперативную информацию о неком гражданине, который представляясь сотрудником милиции, занимается мошенничеством на территории города Бишкек и Чуйской области, легко входит в доверие к гражданам.

В милицию обратился двадцатидевятилетний гражданин с просьбой принять меры в отношении малознакомого парня по имени "Жаныбек", который, обещая помочь в решении проблем, обманным путем завладел крупной суммой денежных средств и скрылся.

В ходе проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин Кенжекараев Жаныбек 1989 года рождения, который подозревался в совершении преступления, связанного с мошенничеством. Как выяснилось, задержанный не имеет никакого отношения к правоохранительным органам, является уроженцем Таласской области, проживает в г. Бишкек. По факту противоправных действий на основании собранных материалов следственной службой ГУВД г.Бишкек в августе текущего года было возбуждено уголовное дело по ст. 166 ч.2 (Мошенничество, завладение

чужим имуществом в значительном размере) УК Кыргызской Республики.

При проведении дальнейших следственно-оперативных мероприятий установлена его причастность к множеству других аналогичных преступлений с причинением крупного ущерба.

Возбуждено еще 4 уголовных дел по фактам мошеннических действий.

2-е управление Службы криминальной милиции МВД КР обращается к гражданам, узнавшим подозреваемого по фотографии, и располагающим какой-нибудь информацией, либо пострадавшим от рук злоумышленника, связаться по телефонам СКМ МВД: 266321, 0555365001, 0701758575. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба МВД.


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URL: https://www.vb.kg/373747
Теги:
МВД, мошенничество, Кыргызстан, следствие
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