После публикации в VB.KG мэрия решила проблему с решетками возле ТЦ "Вефа"

Пресс-служба Мэрии города Бишкек сообщает, что ТЦ Вефа восстановил сломанные ливневые решетки на своей прилегающей территории за свой счёт. Ранее инспекторами санитарно-экологической инспекции были проведены разъяснительные беседы с руководством ТЦ Вефа, чтобы те, в свою очередь приняли соответствующие меры для устранения проблем со сломанными ливневыми решётками.

Напомним, в редакцию VB.KG через мессенджер WhatsApp с проблемой обратились жители столичного микрорайона Юг-2.

Бишкекчане сообщили, что из-за сломанных ливневых решеток на улице Байтик Баатыра, перед ТЦ "Вефа", люди часто травмируют ноги.