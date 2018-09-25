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После публикации в VB.KG мэрия решила проблему с решетками возле ТЦ "Вефа"

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- ВБ
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Пресс-служба Мэрии города Бишкек сообщает, что ТЦ Вефа восстановил сломанные ливневые решетки на своей прилегающей территории за свой счёт. Ранее инспекторами санитарно-экологической инспекции были проведены разъяснительные беседы с руководством ТЦ Вефа, чтобы те, в свою очередь приняли соответствующие меры для устранения проблем со сломанными ливневыми решётками.

Напомним, в редакцию VB.KG через мессенджер WhatsApp с проблемой обратились жители столичного микрорайона Юг-2.

Бишкекчане сообщили, что из-за сломанных ливневых решеток на улице Байтик Баатыра, перед ТЦ "Вефа", люди часто травмируют ноги.


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URL: https://www.vb.kg/373749
Теги:
мэрия, ремонт, Бишкек
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