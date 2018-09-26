На Иссык-Куле у лидеров экстремистских организаций изъята литература

20 июля 2018 года ГКНБ КР в рамках борьбы с незаконной деятельностью религиозно-экстремистских и террористических организаций совместно с МВД КР в Иссык-Кульской области были проведены санкционированные обыски по местам жительства региональных лидеров религиозно-экстремистской организации (РЭО) "Хизбут-Тахрир" - А.Н., 1989 года рождения, и М.А., 1989 года рождения.

В результате обысков были обнаружены и процессуально изъяты в большом количестве запрещенная литература и электронные носители.

Изъятые материалы были направлены на религиоведческую экспертизу ГКДР КР.

На основании заключения ГКДР КР, 19 сентября 2018 года следственным органом МВД КР возбуждены 2 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1. ст.299-2 Уголовного кодекса КР. В настоящее время ведется следствие, сообщает пресс-служба ГКНБ.