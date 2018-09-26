Погода
$ 69.05 - 69.29
€ 80.63 - 81.69

55-летняя женщина разгуливала с 0,4 кг гашиша

825  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

18 сентября 2018 года сотрудники отдела по противодействию преступным организациям СКМ МВД Кыргызской Республики возле одного из рынков Аламудунского района Чуйской области задержали 55-летнюю С.Д., уроженку Иссык-Кульской области, у которой при личном досмотре внутреннем кармане

куртки обнаружен сверток, завернутый скотчем, в котором находились наркотические вещества темно-коричневого цвета в виде спрессованных брикетов в количестве 25 штук.

Общий вес изъятых наркотиков составил 400 граммов. В ходе проведения экспертизы выяснилось, что данным наркотическом веществом является гашиш.

По данному факту УВД Первомайского района г.Бишкек возбуждено уголовное дело по ст. 247 (Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Как показало первичное расследование, задержанная имеет тесную связь с криминальным миром. Женщина водворена в ИВС. Проводятся дальнейшие следственные мероприятия на причастность задержанной к другим аналогичным противозаконным действиям. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба МВД КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/373760
Теги:
задержание, Иссык-Кульская область, наркотики, Чуйская область, Кыргызстан, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  