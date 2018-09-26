55-летняя женщина разгуливала с 0,4 кг гашиша

18 сентября 2018 года сотрудники отдела по противодействию преступным организациям СКМ МВД Кыргызской Республики возле одного из рынков Аламудунского района Чуйской области задержали 55-летнюю С.Д., уроженку Иссык-Кульской области, у которой при личном досмотре внутреннем кармане

куртки обнаружен сверток, завернутый скотчем, в котором находились наркотические вещества темно-коричневого цвета в виде спрессованных брикетов в количестве 25 штук.

Общий вес изъятых наркотиков составил 400 граммов. В ходе проведения экспертизы выяснилось, что данным наркотическом веществом является гашиш.

По данному факту УВД Первомайского района г.Бишкек возбуждено уголовное дело по ст. 247 (Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Как показало первичное расследование, задержанная имеет тесную связь с криминальным миром. Женщина водворена в ИВС. Проводятся дальнейшие следственные мероприятия на причастность задержанной к другим аналогичным противозаконным действиям. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба МВД КР.