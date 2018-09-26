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Минобразования: Начальная школа в Ноокатском районе закрыта!

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- Оксана Гут
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Информация, распространяемая о начальной школе "Агарт" Ноокатского района Ошской области, не соответствует действительности. Об этом в результате разбирательств после публикации скандального видео заявляет Министерство образования и науки КР.

По данным ведомства, начальная школа "Агарт" была закрыта в прошлом учебном году. Единственный ребенок, который должен был пойти в 1 класс в данном селе, направлен в образовательное учреждение в ближайшее образовательное учреждение. А трудоустройством единственного педагога школы в настоящее время занимается Ноокатский районный отдел образования.

"Школа была малоукомлектованной. В предыдущие годы в ней обучалось в 1-4 классах не более 12 детей", - сообщают в МОиН КР.

В министерстве уточняют, что в настоящее время завершено формирование информационной системы управления образованием, которая содержит базы данных всех образовательных организаций республики и позволяет ежегодно отслеживать комплектование школ.

К слову, редакция ранее выяснила, что в реестре всех образовательных учреждений Кыргызстана начальная школа "Агарт" в селе Жаны-Ноокат Ноокатского района Ошской области числится. Но кроме того, что она является государственной с кыргызским языком обучения и была основана в 2006 году, нет никакой информации.


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URL: https://www.vb.kg/373763
Теги:
Министерство образования, Ноокатский район, Ошская область, школа, Кыргызстан, ученик
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Комментарии
блеф
26.09.2018, 12:26

если есть видео, значит дети обучаются, а как понимать то, что преподаватели еще не устроены? год прошел, а они до сих пор без работы? 

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