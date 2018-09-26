Мужчина, на которого наехал а потом избил водитель, подал заявление

В Бишкеке мужчина избил сотрудника одной из столичных парковок. Инцидент успели снять очевидцы события.

По их данным, случай произошел на парковке торгового центра "Мега комфорт" 25 сентября, около 15.00.

Сначала водитель "Мерседеса" сбил пожилого мужчину - парковщика. После наезда пострадавший сумел самостоятельно встать и ударил по автомобилю рукой. Вместо извинений, водитель вышел из салона и набросился на мужчину с кулаками.

В ГУВД столицы сообщили, что личность водителя уже установлена, его доставили в ИВС, с ним беседуют сотрудники милиции. Кроме того, участковый милиционер встретился с потерпевшим.

- После встречи с милиционером потерпевший написал заявление. Сейчас ведется проверка, - прокомментировали в пресс-службе ГУВД.

При этом по факту наезда на пешехода в ГУОБДД записи нет.

"Вероятно потерпевший не обращался в органы", - прокомментировали VB.KG в Управлении Бишкека, но также пообещали разобраться в случившемся.