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Гражданин Узбекистана пытался незаконно пройти границу Кыргызстана

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- ВБ
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Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что 25 сентября 2018 г. в пункте пропуска "Достук - автодорожный" пограничники задержали гражданина Узбекистана, пытавшегося пройти на территорию Республики Узбекистан в обход паспортного контроля.

При прохождении паспортного контроля гражданину Узбекистана Ю.А., 1968 г.р., было отказано в пропуске через государственную границу в связи отсутствием у него выездной визы Кыргызской Республики.

Позднее узбекистанец предпринял попытку выезда из Кыргызстана в обход паспортного контроля. Ю.А. попытался пройти по территории пункта пропуска до линии государственной границы, не проходя паспортный контроль. Однако он был задержан пограничным нарядом и после оформления соответствующих документов передан сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.


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URL: https://www.vb.kg/373767
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, граница, Узбекистан, Кыргызстан
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