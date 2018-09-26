Гражданин Узбекистана пытался незаконно пройти границу Кыргызстана

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что 25 сентября 2018 г. в пункте пропуска "Достук - автодорожный" пограничники задержали гражданина Узбекистана, пытавшегося пройти на территорию Республики Узбекистан в обход паспортного контроля.

При прохождении паспортного контроля гражданину Узбекистана Ю.А., 1968 г.р., было отказано в пропуске через государственную границу в связи отсутствием у него выездной визы Кыргызской Республики.

Позднее узбекистанец предпринял попытку выезда из Кыргызстана в обход паспортного контроля. Ю.А. попытался пройти по территории пункта пропуска до линии государственной границы, не проходя паспортный контроль. Однако он был задержан пограничным нарядом и после оформления соответствующих документов передан сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.