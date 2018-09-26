Милиция продолжает проверку угроз в адрес певицы Зере

По факту заявления певицы Зере о поступающих в ее адрес угрозах проводятся доследственные мероприятия и продолжается проверка. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе Чуйского ГУВД.

"Информация не разглашается в интересах следствия", - пояснили в ведомстве.

К слову, накануне религиозный деятель Чубак ажы Жалилов заступился за певицу Зере в интервью "Пятого канала".

- Я удивлен ажиотажем вокруг клипа на песню "Кыз". В нем нет ничего неординарного. Это картина нашей сегодняшней жизни. Кыргызские женщины сегодня такие. Как Зере, много на улице, - сделал, все же, весьма неоднозначное заявление Чубак ажы Жалилов.

Единственные недоработки клипа, по мнению религиозного деятеля, в художественной части.