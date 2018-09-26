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Милиция продолжает проверку угроз в адрес певицы Зере

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- Виктория Григоренко
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По факту заявления певицы Зере о поступающих в ее адрес угрозах проводятся доследственные мероприятия и продолжается проверка. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе Чуйского ГУВД.

"Информация не разглашается в интересах следствия", - пояснили в ведомстве.

К слову, накануне религиозный деятель Чубак ажы Жалилов заступился за певицу Зере в интервью "Пятого канала".

- Я удивлен ажиотажем вокруг клипа на песню "Кыз". В нем нет ничего неординарного. Это картина нашей сегодняшней жизни. Кыргызские женщины сегодня такие. Как Зере, много на улице, - сделал, все же, весьма неоднозначное заявление Чубак ажы Жалилов.

Единственные недоработки клипа, по мнению религиозного деятеля, в художественной части.


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URL: https://www.vb.kg/373769
Теги:
ГУВД, уголовная ответственность, Чуйская область, Бишкек, Зере, Чубак ажы Жалилов
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Комментарии
Алтынбек Ынтымаков
26.09.2018, 14:41
Карма: +34
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 44
Минусов: 10
Комментариев: 21

Немедленно ликивидировать таких экстримистов. Сегодня угроза, а завтра уже нападение. Если просто так оставить без наказаний, то такие угрозы станут опасным для всего общества.

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