Что думают кандидаты в Омбудсмены о декриминализации анаши в Кыргызстане

Депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Дастан Бекешев задал кандидатам на пост Омбудсмена КР вопрос, что называется "на засыпку":

Как вы относитесь к декриминализации легких наркотиков?

Рыскул Бактыбаев: "Я думаю, не стоит этого делать. У нас дикорастущая конопля повсюду. Кроме того, мы близко находимся к наркотрафику. И употребление наркотиков нашему народу не присуще - мы же не Голландия".

Рита Карасартова: "Декриминализация важна и своевременна. Нужно посмотреть вопрос. К примеру, недавно в Аламедине был случай, когда поймали большую партию наркотиков, но обвиняемый понес условное наказание. А те, кто с ноль, ноль чем-то граммами ловятся, они и отбывают наказание в тюрьмах. При чем в большинстве случаев говорится о том, что им подкинули. То есть это превращается в бизнес для правоохранительных органов".

Канатбек Азиз: "Послаблений создавать не нужно. Другое дело, когда есть проблемы в судебной системе и правоохранительных органах".

Токон Мамытов: "Вы подняли сложный вопрос. Он требует тщательного анализа. Без поддержки общества сдвинуть его будет сложно. Что касается сотых граммов, за которые сажают людей, то эту проблему можно урегулировать чисто в нормативно правовом русле".

Напомним, сегодня, 26 сентября, депутаты Жогорку Кенеша должны избрать главного правозащитники страны. На этот пост претендуют 5 человек: Рита Карасартова, Рыскул Бактыбаев, Маматурайим Момунов, Токон Мамытов и Канатбек Азиз.