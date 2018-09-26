Погода
$ 69.05 - 69.29
€ 80.63 - 81.69

Что думают кандидаты в Омбудсмены о декриминализации анаши в Кыргызстане

350  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Дастан Бекешев задал кандидатам на пост Омбудсмена КР вопрос, что называется "на засыпку":

Как вы относитесь к декриминализации легких наркотиков?

Рыскул Бактыбаев: "Я думаю, не стоит этого делать. У нас дикорастущая конопля повсюду. Кроме того, мы близко находимся к наркотрафику. И употребление наркотиков нашему народу не присуще - мы же не Голландия".

Рита Карасартова: "Декриминализация важна и своевременна. Нужно посмотреть вопрос. К примеру, недавно в Аламедине был случай, когда поймали большую партию наркотиков, но обвиняемый понес условное наказание. А те, кто с ноль, ноль чем-то граммами ловятся, они и отбывают наказание в тюрьмах. При чем в большинстве случаев говорится о том, что им подкинули. То есть это превращается в бизнес для правоохранительных органов".

Канатбек Азиз: "Послаблений создавать не нужно. Другое дело, когда есть проблемы в судебной системе и правоохранительных органах".

Токон Мамытов: "Вы подняли сложный вопрос. Он требует тщательного анализа. Без поддержки общества сдвинуть его будет сложно. Что касается сотых граммов, за которые сажают людей, то эту проблему можно урегулировать чисто в нормативно правовом русле".

Напомним, сегодня, 26 сентября, депутаты Жогорку Кенеша должны избрать главного правозащитники страны. На этот пост претендуют 5 человек: Рита Карасартова, Рыскул Бактыбаев, Маматурайим Момунов, Токон Мамытов и Канатбек Азиз.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/373770
Теги:
Дастан Бекешев, Рита Карасартова, Токон Мамытов, омбудсмен, уголовная ответственность, Жогорку Кенеш, канабис, тетрагидроканнабинолы, анаша, марихуана, Рыскул Бактыбаев, Канатбек Азиз
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  